دستگیری ۲سارق موتورسیکلت و خودروهای سواری 

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد سعید دهقان گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو در محدوده این قرارگاه، همکاری با پلیس پیشگیری در دستور کار ماموران قرار گرفت.

فرمانده واحد گشت انتظامی قرارگاه غرب، تصریح کرد: واحد گشت انتظامی این قرارگاه با دستور مرکز کنترل و فرماندهی مبنی بر امداد در دستگیری و کمک به همکاران پلیس پیشگیری در متوقف کردن خودرو پراید سرقتی سریعا وارد عمل شده و پس از رویت خودرو پراید به تعقیب آن پرداختند.

این مقام انتظامی افزود: این تعقیب و گریز که تا ۲۳۰ کیلومتر ادامه داشت، ماموران موفق شدند خودرو را در نزدیکی شهر آبیک متوقف و سارق را تحت باز جوئی اولیه قرار دهند.

وی بیان داشت: متهم که به چندین فقره سابقه قضایی اعتراف کرد برای سیر مراحل قانونی در اختیار پلیس پیشگیری قرار گفت.

سرگرد دهقان همچنین در خبر دیگری از دستگیری یک سارق موتورسیکلت خبر داد که پلاک انتظامی موتورسیکلت مخدوش و راکب آن در حال پرسه زنی بود.

این مقام مسئول افزود: سارق به محض اینکه متوجه حضور ماموران در اطراف خود شد موتورسیکلت را در بین جمعیت رها و سعی کرد که از محل متواری شود. اما با اقتدار ماموران گشت انتظامی مواجه شد و ماموران موفق شدند در تعقیب و گریز سارق را دستگیر کنند.

وی خاطر نشان کرد: در استعلام صورت گرفته مشخص شد که موتورسیکلت مسروقه بوده و متهم در بازجوئی انجام شده به سرقت موتورسیکلت اعتراف و برای سیر مراحل قانونی در اختیار پلیس پیشگیری قرار گرفت.