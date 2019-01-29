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۹ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۴۵

روحانیون حج ۹۸ مشخص شده‌اند

روحانیون حج ۹۸ مشخص شده‌اند

درنشست سرپرست حجاج ایرانی با معاونین و مدیران بعثه مقام معظم رهبری، حدود ۵۰۰ روحانی حج ۹۸ برای معرفی به کاروان‌ها مشخص شده‌اند.  

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید علی قاضی عسکر نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت در نشست امروز شورای معاونین و مدیران بعثه مقام معظم رهبری تاکید کرد: برنامه ها و طرح های آماده شده در معاونت ها و واحدهای مختلف بعثه برای حج ۹۸ هرچه سریعتر اجرایی شود.  

وی افزود: کارهای خوبی در حوزه انتخاب روحانیون، معین و معینه ها انجام شده است و در ادامه باید به نحوی عمل شود تا موجبات رضایتمندی بیشتر زائران حج آینده فراهم شود.  

در این جلسه حجت‌الاسلام والمسلمین علی پروانه، مدیرجذب وسازماندهی معاونت امورفرهنگی بعثه‌ مقام معظم رهبری اعلام کرد: با هماهنگی انجام شده با مسئولان دفاتر نمایندگی بعثه در مناطق و استان ها حدود ۵۰۰ نفر از روحانیون حج ۹۸ برای معرفی به کاروانها مشخص شده اند و درخصوص معرفی معین و معینه های کاروان ها و برگزاری جلسات آموزشی برای کارشناسان استانها نیز هماهنگی و برنامه ریزی لازم انجام شده است.

دراین جلسه همچنین تاکید شد با هماهنگی موسسه فرهنگی هنری مشعر محصولات فرهنگی منطبق با نیازهای زائر به موقع آماده و در بین زائران حج تمتع آینده توزیع خواهد شد.  

این جلسه با گزارش حجج الاسلام والمسلمین سید جواد مظلومی معاون فرهنگی و هادی اکبری مدیر اهل سنت و آقای سیدمحمد حسینی معاون امور بین‌الملل بعثه مقام معظم رهبری و مدیران واحدهای مختلف در خصوص اقدامات و فعالیت های صورت گرفته درکارگروه های اطلاع رسانی، فضای مجازی، تامین محتوی، برنامه های آموزشی برای زائران در قبل و حین سفر حج، تعیین مسئولان فرهنگی در کاروان ها و حوزه اهل سنت ادامه یافت و نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت تاکید کرد: بخش های مختلف ضمن تعامل با یکدیگر به نحوی عمل کنند که با هماهنگی مسئولان ذی ربط در سازمان حج وزیارت در اجرای برنامه ها تاخیر ایجاد نشود.

وی تاکید کرد: در حج آینده باید از ظرفیت شبکه های اجتماعی و فضای مجازی در اطلاع رسانی سریعتر به زائران بیشتر استفاده شود و امکانات برخی دستگاهها و سازمان هایی که با بعثه همکاری دارند برای تولید و تامین محتوای مناسب بکار گرفته شوند.

کد مطلب 4527685

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