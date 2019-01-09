بررسی جذب و گزینش روحانیون کاروان های حج ۹۸

بر اساس این گزارش، قرار است این هماندیشی به مدت دو روز در قم برگزار شود که در روز نخست هماندیشی جلسات مختلفی با حضور معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری و مدیریتهای تابع آن همچون مدیریت آموزش، مدیریت جذب و گزینش، مدیریت اهل سنت و مدیریت تولید محصولات فرهنگی برگزار و در این جلسات آییننامهها، دستورالعملها و برنامههای مدیریتها و معاونت فرهنگی به مدیران بعثه مقام معظم رهبری توضیح داده شد.
این گزارش حاکی است، در این نشست همچنین در خصوص جذب و گزینش مداحان و روحانیان جدیدالورود، روحانیان کاروانهای حج ۹۸ و شرح وظایف آنها و شرایط اعزام روحانیان، معین و معینه کاروانها بحث و تبادل نظر شد.
در ادامه این هماندیشی سرپرست محصولات فرهنگی معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری درباره تنوع و محتوای محصولات فرهنگی و چگونگی توزیع آن در میان زائران حج تمتع ۹۸ توضیحات لازم را ارائه کرد.
همچنین مدیر واحد اهلسنت معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری، جزئیات برنامههای زائران و روحانیان اهلسنت را به مدیران مناطق ۱۹ گانه بعثه مقام معظم رهبری تشریح کرد.
حجتالاسلام والمسلمین حمید احمدی مدیر آموزش معاونت فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری در این هماندیشی، برنامههای آموزشی روحانیان حج آینده و دورههای آموزشی پیش بینی شده برای زائران و روحانیان را تبیین کرد.
موضوع اربعین از دیگر مسائل مورد بحث در این هماندیشی بود که کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین در این زمینه مباحث خود را ارائه داد.
در پایان جلسات امروز حجتالاسلام والمسلمین دکترسید محمدجواد مظلومی معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری و آقای شمسیان معاون توسعه و مدیران تابع آن معاونت توضیحات لازم را ارائه خواهند کرد.
این هماندیشی روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت که مدیران ۱۹ گانه بعثه مقام معظم رهبری در پایان روز دوم از توصیههای نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت بهره خواهند گرفت.
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