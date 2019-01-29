۵ معدن راکد در کرمانشاه سلب صلاحیت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه شورای معادن استان کرمانشاه که عصر امروز سه شنبه با حضور استاندار و جمعی از مدیران استان برگزار شد، ۵ معدن از معادن راکد که بهره برداران آنها سالهاست هیچ فعالیتی نداشته اند از جمله سنگ لاشه برآب، سنگ لاشه بلشت، سنگ لاشه حیدرآباد، سنگ لاشه شاهپورآباد و ستگ لاشه موئینه توسط استاندار سلب صلاحیت شدند.

محسن دارابی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در این جلسه اظهار داشت: در حال حاضر اکنون ۲۱۹ معدن در سطح استان داریم که۱۱۸ معدن فعال و ۱۰۱ مورد آن غیرفعال هستند.

وی افزود: از این تعداد معدن غیر فعال حدود ۳۰ مورد آن قابلیت فعال شدن دارند لذا طی یک برنامه در نظر داریم تا پایان شهریور ۹۸ آنها را به چرخه فعالیت برگردانیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه بیان کرد: تعداد ۴۲ معدن غیرفعال باید توسط شورای معادن استان تعیین تکلیف شود و ۲۹ معدن غیرفعال نیز توسط وزارت متبوع بایستی تعیین تکلیف شوند.

دارابی یادآور شد: در مجموع ۷۱ معدن غیرفعال از طریق استانداری و شورای عالی معادن تعیین تکلیف شوند.

وی بیان داشت: لازم است معادنی که فقط توسط افرادی ثبت شده و هیچ اقدامی برای فعالیت آنها صورت نگرفته است تعیین تکلیف شوند و در اختیار کسانی قرار بگیرد که بتوانند آنها را فعال کنند.

هوشنگ بازوند استاندار کرمانشاه هم در این جلسه اظهار داشت: با توجه به اینکه آمار بیکاری در استان کرمانشاه بالاست اقدام نکردن برای فعال شدن معادن عین فرصت سوزی است.

وی افزود: در استان کرمانشاه ۲۱۹ معدن شناخته شده داریم که به بخش خصوصی واگذار شده اند اما نتوانسته اند توقع و انتظارات ما را عملی کند و با ایجاد اشتغال در اقتصاد استان نقش آفرینی کنند.



استاندار کرمانشاه با بیان اینکه برخی از این معادن حدود ۱۰ سال از چرخه فعالیت بازمانده اند و عملا راکد هستند، یادآور شد: باید تلاش کنیم تا این معادن هرچه سریعتر از طریق مزایده عمومی در اختیار افراد توانمند قرار بگیرند تا به فعالیت و چرخه تولید و اشتغال باز گردند.

بازوند بیان داشت: تعداد ۴۲ معدن در جلسات آتی باید توسط کارگروه معدن در استان تعیین تکلیف شوند و ۲۹ معدن راکد دیگر نیز برای تعیین تکلیف به شورای عالی معادن کشور فرستاده شوند.