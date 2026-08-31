اکران «لباس شخصی» در شهرکرد برگزار شد

علی توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اکران فیلم سینمایی «لباس شخصی» در موزه دفاع مقدس شهرکرد و با همکاری بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و ستاد دومین کنگره ملی شهدای استان برگزار شد.

وی با اشاره به استقبال مردم از این اکران، افزود: نمایش این فیلم با حضور و استقبال قابل توجه مردم شهرکرد همراه بود که نشان‌دهنده علاقه مخاطبان به آثار سینمایی با موضوعات تاریخی و امنیتی انقلاب اسلامی است.

توکلی ادامه داد: فیلم سینمایی «لباس شخصی» روایتی دراماتیک از نفوذ حزب توده در ساختارهای جمهوری اسلامی در سال‌های آغازین پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.

وی بیان کرد: این فیلم با تکیه بر پرونده‌های امنیتی دهه ۶۰، به روایت بخشی از وقایع و فعالیت‌های حزب توده پرداخته و چهره‌هایی همچون نورالدین کیانوری را به تصویر می‌کشد.

برگزارکننده اکران فیلم «لباس شخصی» در شهرکرد خاطرنشان کرد: این اثر پس از حدود هفت سال توقیف، سرانجام امکان اکران عمومی پیدا کرده است.

