نام خواجه نصیرالدین طوسی در معرفی جهانی الموت برجسته شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسین مظفری عصر دوشنبه در جشن روز قزوین که با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، با اشاره به پیشینه علمی منطقه الموت اظهار کرد: الموت علاوه بر جایگاه سیاسی و حکمرانی، مرکز مهمی برای مطالعات علمی نیز بوده است.

وی با اشاره به روایت‌هایی درباره انجام مطالعات نجومی و وجود ابزارهای رصد در الموت افزود: درباره وجود رصدخانه در این منطقه مطالبی مطرح شده که البته نیازمند بررسی و اثبات دقیق تاریخی است، اما شواهد موجود از سابقه مطالعات علمی در این منطقه حکایت دارد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به حضور خواجه نصیرالدین طوسی در الموت تصریح کرد: این شخصیت درجه یک علمی، ۲۴ سال از عمر خود را در قلعه الموت گذراند و از ۳۳ سالگی تا ۵۷ سالگی در این منطقه حضور داشت.

وی ادامه داد: بسیاری از آثار مهم خواجه نصیرالدین طوسی از جمله «اساس‌الاقتباس»، «شرح اشارات» و دیگر آثار او در حوزه‌های فلسفه، کلام، نجوم و ریاضیات در دوران حضور وی در الموت نوشته شده است.

مظفری خطاب به دست‌اندرکاران معرفی و حفاظت از قلعه الموت گفت: خواهش من این است که در معرفی این اثر مهم جهانی، حتماً نام این دانشمند بزرگ را در قلعه الموت و اطراف آن برجسته کنید؛ چراکه خواجه نصیرالدین طوسی از افتخارات ایران و جهان اسلام است.

وی همچنین به یکی دیگر از میراث تاریخی و معنوی منطقه الموت اشاره کرد و گفت: چنار خونبار زرآباد یکی دیگر از آثار ارزشمند تاریخی و معنوی این منطقه است که بر اساس روایت‌های موجود، هر سال در شب عاشورا از آن خون جاری می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با اشاره به گزارش‌های تاریخی درباره این پدیده اظهار کرد: در دوره صفویه نیز گزارش‌هایی از مشاهده این اتفاق ثبت شده و در کنار اسناد تاریخی، این روایت از گذشته‌های دور در میان مردم منطقه نیز نقل شده است.

وی تأکید کرد: میراث معنوی الموت نیز در کنار آثار تاریخی و تمدنی این منطقه نیازمند توجه و معرفی شایسته است.

