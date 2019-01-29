فاز ۳ و ۴ نیروگاه سهند با حضور وزیر نیرو کلنگ زنی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی عصر امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: نیروگاه سهند بناب دارای ۲ واحد گازی با ظرفیت کلی ۶۵۰ مگاوات است که در سال ۱۳۸۴ وارد مدار شده است و وزیر نیرو کلنگ فازهای ۳و ۴ نیروگاه بناب را بر زمین می زند.

ناصر معینی با بیان اینکه واحد بخار این نیروگاه در ۳ سال وارد مدار خواهد شد، گفت: زمان پیش بینی شده برای اجرای فاز ۳ و ۴ نیروگاه سهند بناب نیز ۱۸ ماه تخمین زده شده است.

وی با تاکید بر اینکه برای اجرای این پروژه بالغ بر یک هزار و ۵۰۰ میلیون دلار اعتبار پیش بینی شده است، ادامه داد: این پروژه توسط شرکت مپنا احداث می شود و باعث افزایش تولید برق در منطقه می شود و در صنعت بناب نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی ابراز داشت: ظرفیت این نیروگاه ۵۰۰ مگاوات بوده که مصرف آب این نیروگاه کمتر از ۴ لیتر آب در ثانیه است.