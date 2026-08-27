طرح قرارگاه نظارت بر بازار همدان الگوی پایلوت در کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه امرایی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای اداری استان همدان ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: هفته دولت فرصتی مغتنم برای بازخوانی روحیه خدمت‌گزاری خالصانه و تلاش مضاعف مسئولان برای رفع مشکلات مردم است.

وی با اشاره به اهمیت موضوع نظارت بر بازار در استان، افزود: طرح قرارگاه نظارت بر بازار یکی از برنامه‌های ابتکاری همدان است که با پیگیری حوزه اقتصادی استانداری و همکاری دستگاه‌های مرتبط اجرایی شده و اکنون به عنوان الگوی پایلوت در کشور مورد توجه قرار گرفته است.

معاون سیاسی، امنیتی استاندار همدان بر لزوم تداوم هم‌افزایی میان دستگاه‌ها برای حل مسائل و پیگیری مطالبات مردم تاکید کرد و ادامه داد: امیدواریم با تبیین دقیق جزئیات این طرح تجربه همدان بتواند در سایر استان‌ها نیز به عنوان یک سازوکار کارآمد به کار گرفته شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان همدان نیز در ادامه با تاکید بر تاثیر مثبت این نظارت‌ها بر معیشت مردم، اظهار کرد: اجرای طرح نظارت بر بازار موجب افزایش اعتماد عمومی شده و مردم اطمینان یافته‌اند که دغدغه‌های آنها در حوزه تامین کالاهای اساسی و مدیریت قیمت‌ها مورد توجه مسئولان قرار دارد.

سیدمهدی محمدی با بیان اینکه نظارت‌ها به شکلی مستمر و دقیق در حال انجام است، افزود: فرآیند نظارت بر بازار از ۲۵ بهمن‌ماه سال گذشته آغاز شده و بازرسان این مجموعه در این مدت در ۲۰۰ شب و در قالب ۲ شیفت کاری حضور فعال و میدانی در سطح بازار داشته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: این رویکرد میدانی و تداوم آن علاوه بر کنترل بهتر قیمت‌ها و شناسایی تخلفات موجب ایجاد آرامش روانی و دلگرمی شهروندان نسبت به حمایت از سفره‌های خانوار شده است.