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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۲:۵۶

پیروزی امیدبخش برای «ترزا می»؛

پارلمان انگلیس با لایحه تعویق برگزیت مخالفت کرد

پارلمان انگلیس با لایحه تعویق برگزیت مخالفت کرد

اکثریت اعضای پارلمان انگلیس روز سه شنبه به لایحه پیشنهادی برای به تعویق انداختن طرح «برگزیت» رأی مخالف دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، قانونگذاران عضو پارلمان انگلیس روز سه شنبه به یک طرح پیشنهادی رأی مخالف دادند که به پارلمان این کشور اختیار می داد چنانچه قانونگذاران تا ۲۶اُم فوریه در مورد طرح برگزیت به توافق نرسیدند، مهلت قانونی برای اجرای برگزیت را به تعویق اندازد.

عدم تصویب این لایحه در پارلمان انگلیس، برای «ترزا می» نخست وزیر این کشور که از مخالفان سرسخت این طرح پیشنهادی بود، یک پیروزی امیدوارکننده بشمار می رود.

این لایحه که از سوی «ایوت کوپر» عضو حزب برجسته حزب کارگر انگلیس تهیه و پیشنهاد شده بود، با کسب ۲۹۸ رأی موافق در برابر ۳۲۱ رأی مخالف از تصویب باز ماند.

کد مطلب 4527987

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