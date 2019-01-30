فاز دوم بهسازی گلزار شهدا دامغان ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

سید علی میرعلی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه فاز دوم بهسازی گلزار شهدای دامغان در کنار دو گلزار شهدا در روستاهای امامآباد و دشت بو ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و امیدواریم بهزودی شاهد بهرهبرداری از آنها باشیم، بیان کرد: دامغان دارای ۷۲ گلزار شهدا است.
وی افزود: برای بهسازی گلزار شهدای شهر دامغان و روستاهای امامآباد و دشت بو درمجموع ۶۰۰ میلیون تومان اعتبار هزینه شده و برای تکمیل نهایی به ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار دیگر نیاز است.
رئیس بنیاد شهید دامغان بابیان اینکه در سال جاری ۱۴ نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر با حضور در آزمون استخدامی آموزشوپرورش جذب دستگاههای اجرایی شدند، اضافه کرد: بر اساس قانون ۲۵ درصد استخدامیهای دستگاههای اجرایی متعلق به فرزندان شهدا و ایثارگران است که در حال حاضر ۳۰۰ نفر از فرزندان شهدا و ایثارگران دامغان در نوبت استخدام دستگاههای اجرایی هستند.
میرعلی اکبری بابیان اینکه دولت در سال جاری هیچگونه تسهیلاتی به ایثارگران نداده است، اظهار داشت: به استناد مصوبه اول آبان ۹۷ مجلس شورای اسلامی موضوع بیمه تکمیلی درمان جانبازان برطرف شده و مصوبه قبلی که بیمه تکمیلی درمان آنان حدف شده بود، ملغی شده است.
وی با اشاره به اینکه چهار میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن به خانواده معظم شهدا و ایثارگران دامغان پرداخت شده است، گفت: ۷۰ نفر از خانوادههای شهدا این تسهیلات را دریافت کردند.
دامغان ۶۳۰ شهید، یک هزار و ۶۰۰ جانباز و ۳۳ آزاده سرافراز دارد.
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