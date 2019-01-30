علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در حاشیه یک برنامه رادیویی درباره پیدا شدن دو نقش برجسته دیگر از شمایل سر سرباز هخامنشی به خبرنگار مهر گفت: مراحل بازپس گیری و ردیابی یکی از این نقش برجسته ها در حال انجام است. ما متوجه شدیم که مانند نمونه سربازی که چندی پیش به ایران آمد، دو نمونه دیگر هم وجود دارد، به همین دلیل در حال انجام مراحل بازپس گیری آنها هستیم و اکنون یکی از آنها به طور دقیق ردیابی شده است.

مونسان بیان کرد: شبیه این نقش برجسته سه عدد بوده است که یکی از آنها به ایران آمد. آن الواح دیگر هم تقلبی نیستند و نظیر سرباز هخامنشی اول دو نقش برجسته دیگر نیز از تخت جمشید دزدیده شده بود.

وی با بیان اینکه سردیس دوم و سوم سرباز هخامنشی نیز ردیابی شده است گفت: در حال حاضر امکان ارائه اطلاعات بیشتر در این زمینه وجود ندارد تا زمانی که این مراحل تکمیل شود.

پنجم مهر ماه بود که هم‌زمان با بازگشت رییس‌جمهور از مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، سرباز هخامنشی که حدود ۸۰ سال پیش به صورت غیرقانونی از ایران خارج شده بود، همراه با او به کشور برگردانده شد. این نقش برجسته پس از نمایش در موزه ملی ایران به موزه بزرگ خراسان رفت و قرار است در موزه های بزرگ کشور نمایش داده شود.