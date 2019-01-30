سفر مقام آمریکایی به اروپا برای تحریک بیشتر بروکسل علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت وزارت خارجه آمریکا، «ناتان سیلز» (Nathan A. Sales) برای مذاکره در خصوص مبارزه با تروریسم به کشورهای دانمارک، سوئد و نروژ سفر می کند.

برخی از رسانه های آمریکایی با مخابره این خبر هدف از انجام آن را گفتگو درباره ایران اعلام کرده اند.

این سفر بعد از آن انجام می شود که آمریکا طی روزهای گذشته به اروپا در خصوص راه اندازی کانال مالی ویژه برای مبادله تجاری با ایران هشدار داده بود.

به نوشته رسانه های آمریکایی، وزارت امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد که دیپلمات ارشد آمریکا در امور مبارزه با تروریسم، به چند کشور اروپایی سفر می‌کند تا با مقام های این کشورها در خصوص حمایت ایران از تروریسم در اروپا مذاکره کند.

وزارت خارجه آمریکا مدعی شده است: «ایران همچنان اصلی‌ترین حکومت حامی تروریسم در جهان است. در سالهای اخیر ایران اقدامات تروریستی را در کشور فرانسه، دانمارک، هلند، آلبانی و جاهای دیگر هدایت کرده است».

وزارت خارجه آمریکا همچنین می‌گوید، ناتان سیلز در اروپا با مقام های این کشورها در خصوص سفر نیروهای تروریستی برای پیوستن به داعش مذاکره خواهد کرد.

طبق این بیانیه، آمریکا خواهان اجرای قطعنامه ۲۳۹۶ شورای امنیت است که اعضای سازمان ملل را موظف می‌کند اطلاعات در خصوص افراد مظنون را مبادله کنند.

وزارت خارجه آمریکا در حالی به اقدامات ایران در برخی کشورهای اروپایی اشاره کرده است که طی ماههای اخیر تهران درگیر تنش‌های دیپلماتیک با کشورهای مختلف اروپایی بر سر اتهام دخالت در بمبگذاری‌ و سوء‌قصد به مخالفان خود بوده است. فرانسه و دانمارک مدعی هستند که توطئه ماموران ایران برای حمله به مخالفان جمهوری اسلامی را خنثی کرده‌اند.

در همین زمینه، آلمان یک دیپلمات ایرانی مامور در اتریش به نام «اسدالله اسدی» را در ایالت باواریا دستگیر و او را متهم کرد که به یک زوج برای حمله به همایش روز نهم تیرماه گروهک تروریستی منافقین در حومه پاریس مواد منفجره داده است.