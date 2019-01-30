رهبر مخالفان ونزوئلا: مادورو را تحریم کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «خوان گوایدو» غاصب ریاست جمهوری ونزوئلا در گفتگو با مجله بیلد از مقامات آلمان و اتحایه اروپا خواست «نیکلاس مادورو» را مورد تحریم های خود قرار دهند.

وی در این گفتگو با بیان این ادعا که حکومت حاکم در ونزوئلا یک حکومت دیکتاتوری است، افزود: از آمریکا و اروپا می خواهم تا با حمایت از مخالفان زمینه برکناری دولت کنونی را فراهم آورند.

گفتنی است ونزوئلا طی روزهای گذشته با تحولات سیاسی مهمی روبرو بوده است. خوآن گوایدو رئیس مجلس ملی ونزوئلا چهارشنبه گذشته به دنبال تظاهرات ضد دولتی در کاراکاس، خود را رئیس جمهوری موقت این کشور اعلام کرد. این اقدام وی بلافاصله با استقبال ایالات متحده روبرو شده است.

کشورهای ترکیه، مکزیک، روسیه، کوبا، ایران، چین و سوریه از مادورو حمایت کردند. اتحادیه اروپا نیز روز شنبه هفته جاری با تعیین ضرب الاجلی اعلام کرده است که اگر طی ۸ روز زمانی برای انتخابات جدید در ونزوئلا اعلام نشود، خوان گوایدو رئیس شورای ملی این کشور را به عنوان رئیس جمهور به رسمیت خواهند شناخت!