فعالیت سفارت ونزوئلا در آمریکا متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، سفارت ونزوئلا در آمریکا فعالیت خود را متوقف کرد. این سفارتخانه که از سال ۲۰۱۹ تحت کنترل خوان گوایدو، رهبر مخالفان دولت مادورو بود درباره علت توقف فعالیت خود گفته است که پس از انحلال دولت موقت به رهبری گوایدو، به فعالیت خود پایان داده است.

در بیانیه سفارت ونزوئلا آمده است: «به جامعه ونزوئلا در ایالات متحده و عموم مردم اطلاع می‌دهیم که سفارت ونزوئلا در ایالات متحده و همه مقامات آن به طور رسمی فعالیت خود را متوقف کردند.»

گوایدو در سال ۲۰۱۹ پس از رد نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸ ونزوئلا، بر ایجاد دولت موقت در این کشور نفتی آمریکای لاتین تاکید کرد و در آن زمان در شرایطی که ریاست مجلس را بدست داشت، رهبری مخالفان دولت کاراکاس را نیز بدست گرفت و با حمایت آمریکا کنترل سفارت ونزوئلا در واشنگتن را نیز به دست آورد. سپس ایالات متحده گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت ونزوئلا معرفی کرد.

با این حال با پایان کار دولت ترامپ، حمایت از گوایدو نیز در آمریکا کاهش یافت و دولت بایدن به سمت رابطه مستقیم با دولت حاکم در ونزوئلا به رهبری نیکولاس مادورو حرکت کرد، تا آنجا که ماه گذشته انحلال کامل دولت موقت گوایدو اعلام شد. اکنون پس از انحلال کار دولت موقت گوایدو، سفارت ونزوئلا نیز که در اختیار نزدیکان گوایدو قرار داشت، از انحلال خود خبر داده است.

در بیانیه سفارت منحل شده ونزوئلا در واشنگتن آمده است: ما از همه حمایت‌های نمایندگان قوه مجریه، مقننه و قضائیه ایالات تشکر می‌کنیم.

از سوی دیگر، نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا روز دوشنبه گفت که دولت او آماده پیشبرد روند عادی سازی روابط سیاسی و دیپلماتیک با ایالات متحده است.

ونزوئلا روابط دیپلماتیک خود را با ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ پس از آنکه واشنگتن، گوایدو را به عنوان رئیس جمهور موقت به رسمیت شناخت، قطع کرد. در آن زمان و پس از آن آمریکا تحریم‌های گسترده‌ای را علیه کاراکاس به ویژه در بخش‌های نفت و صنایع مالی این کشور و همچنین مسدود کردن ذخایر مالی آن اعمال کرد.

با این حال تماس بین ونزوئلا و ایالات متحده از مارس ۲۰۲۲ از سر گرفته شد و «جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا هیئتی را به کاراکاس فرستاد تا با دولت مادورو در مورد موضوع عرضه نفت در بحبوحه بحران انرژی بدلیل جنگ اوکراین گفتگو کند.

همچنین گفتگوها در مورد گرم شدن روابط آمریکا و ونزوئلا پس از گزارش‌هایی مبنی بر آمادگی مخالفان ونزوئلا برای برکناری گوایدو آغاز شد و ماه گذشته اپوزیسیون ونزوئلا در دومین جلسه خود، از حذف «دولت موقت» به رهبری گوایدو حمایت کرد و این دولت موقت نیز به کار خود پایان داد.

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