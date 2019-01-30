صادرات غیرنفتی ۳۶ میلیارد دلار شد/مازاد تراز تجاری؛۶۷۸میلیون دلار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، براساس تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ۱۰ ماهه سال‌جاری، در این مدت حجم صادرات غیرنفتی ایران به ۹۴ میلیون و ۸۷۵ هزار تن رسیده است که ارزش آن رقمی برابر ۳۶ میلیارد و ۳۵۰ میلیون دلار می‌شود.

به این ترتیب مشاهده می‌شود که تا پایان دی ماه سال‌جاری صادرات ایران نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۲.۲۱ درصد از نظر ارزش دلاری داشته است.

از سوی دیگر در همین مدت میزان واردات قطعی کالا به ایران ۲۶ میلیون و ۶ هزار تن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار بوده است. بنابراین مازاد تراز تجارت خارجی ۶۷۸ میلیون دلار شد.

واردات ایران در این مدت نسبت به ۱۰ ماهه سال گذشته ۱۷.۳۸ درصدی از نظر وزنی و ۱۸.۸۷ درصد از حیث ارزش دلاری کاهش داشته است.

بنابراین گزارش؛ روند ترخیص کالاهای وارداتی به صورت لحظه‌ای به کمک سامانه جامع گمرکی در مرکز پایش گمرک رصد می‌شود و کالاهایی که مجوز ثبت سفارش و دیگر مجوزهای قانونی را دارند و ارز این کالاها تأمین و تخصیص داده شده است در کمترین زمان ممکن از گمرکات ترخیص می‌شوند.

اقلام عمده صادراتی

اقلام عمده صادراتی ایران در این مدت به ترتیب، میعانات گازی به ارزش ۳ میلیارد و ۵۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۸.۴۰ درصد، گاز طبیعی مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۸۱۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۹۹درصد، پروپان مایع شده به ارزش یک میلیارد و ۴۸۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۸ درصد، متانول به ارزش یک میلیارد و ۲۲۹ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۳۸ درصد و سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین به ارزش یک میلیارد و ۲۲۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۳۶ درصد بوده است.

در مدت مذکور۳۳.۹۲ درصد از ارزش کل صادرات ایران مربوط به پتروشیمی‌ها، ۸.۴۰ درصد مربوط به میعانات گازی و ۵۷.۶۸ درصد مربوط به سایر کالاها بوده است.

اقلام عمده وارداتی به ایران

اقلام عمده وارداتی در این مدت، شامل ذرت دامی به ارزش یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۴.۵۴ درصد، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری ردیف ۸۷۰۳ بنزینی با حجم سیلندر ۲۰۰۰ سی‌سی با ساخت داخل ۱۴ تا کمتر از ۳۰ به استثنای لاستیک به ارزش یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۵۵ درصد، برنج به ارزش یک میلیارد و ۱۰۲ میلیون دلار و سهم ارزشی ۳.۹ درصد، لوبیای سویا به ارزش ۹۷۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲.۷۳ درصد و کنجاله سویا به ارزش ۴۹۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱.۳۸ درصد بوده است.

کالاهای ایران بیشتر به کدام کشورها می‌روند؟

در این مدت مهم‌ترین مقاصد صادراتی ایران به ترتیب پنج کشور چین با ۷ میلیارد و ۵۲۴ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۰.۷۰ درصد، عراق با ۷ میلیارد و ۵۱۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۰.۶۷ درصد، امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۳۱۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۴.۶۲ درصد، افغانستان با ۲ میلیارد و ۵۳۳ میلیون دلار و سهم ارزشی ۶.۹۷درصد و ترکیه با ۲ میلیارد و ۲۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۵۷ درصد بوده‌اند.

قابل ذکر است کشور چین رتبه اول را در بین کشورهای مقاصد صادراتی ایران کسب کرده است به طوری که میزان صادرات به این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۵.۲۴ درصد و عراق با رتبه دوم افزایش ۴۴.۷۵ درصد از نظر ارزش دلاری داشته است.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران

در مقابل واردات عمده کالاها به ایران نیز در ۱۰ ماهه سال‌جاری به ترتیب از پنج کشور چین با ۸ میلیارد و ۹۰۵ میلیون دلار و سهم ارزشی ۲۴.۹۶ درصد، امارات متحده عربی با ۵ میلیارد و ۴۵۶ میلیون دلار و سهم ارزشی ۱۵.۲۹ درصد، ترکیه با ۲ میلیارد و ۳۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۷۱ درصد، آلمان با ۲ میلیارد و ۱۸ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۶۶ درصد و هند با یک میلیارد و ۹۲۷ میلیون دلار و سهم ارزشی ۵.۴۰ درصد انجام شده است.