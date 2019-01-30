آسودگی از درآمد اپل، سهام آسیایی را تثبیت کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، چهارشنبه، درحالی‌که سرمایه‌گذاران منتظر جلسه سیاست‌گذاری فدرال‌رزرو و اخبار و نتایج مذاکرات سطح بالای تجاری چین و آمریکا هستند، با آسودگی خاطر از اعلام درآمد شرکت اپل، سهام آسیایی تثبیت شدند.

دیشب، پس از این که قانون‌گذاران انگلیس اکثر بندهای توافقی را که از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا بدون توافق تجاری، جلوگیری می‌کرد، رد کردند، پوند به شدت سقوط کرد، اما امروز توانست بخشی از ضرر خود را جبران کند.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن، تنها تغییراتی جزئی داشت، درحالی‌که نیکی ژاپن خارج از روند بازارهای آسیایی ۰.۵۲ درصد افت کرد.

کوسپی کره‌جنوبی ۱.۰۵ درصد جهش کرد، درحالی‌که سهام استرالیا ۰.۲۱ درصد رشد کرد.

سهام کامپوزیت شانگهای چین ۰.۷۲ درصد افت کردند، درحالی‌که هانگ‌سنگ هنگ‌کنگ ۰.۲۹ درصد بالا آمد.

پس از این که اپل در گزارش اعلام درآمد خود از رشد شدید بخش خدماتی خود خبر داد، سهام این شرکت پس از ساعات کار بازارها، در معاملات اینترنتی ۵.۷ درصد جهش کرد و باعث شد شاخص ای‌مینی اس‌ان‌پی ۵۰۰ آمریکا ۰.۲ درصد بالا بیاید.

سرمایه‌گذاران وقتی متوجه شدند که در گزارش درآمد اپل هیچ خبر بد جدیدی وجود ندارد، به آسودگی خیال رسیدند.

مدیرعامل اپل، که به طور منظم با رییس‌جمهور آمریکا در تماس است، گفت که تنش‌های تجاری بین آمریکا و چین، در ماه ژانویه کاهش یافته است.

نمایندگان تجاری چین به رهبری معاون نخست‌وزیر این کشور، لیو هی، به واشنگتن آمده‌اند تا این هفته با نمایندگان تجاری آمریکا مذاکره‌ کنند.

همچنین سرمایه‌گذاران منتظر نتیجه بررسی نرخ بهره آمریکا، در جلسه امروز فدرال‌رزرو هستند. با توجه به کند شدن اقتصاد، انتظار می‌رود اعضای فدرال‌رزرو نرخ بهره را دست‌نخورده باقی بگذارند.

در بازار ارز، پوند انگلیس که در معاملات دیشب ۰.۶۷ درصد سقوط کرده بود، ۰.۲ درصد بهبود یافت و به نرخ برابری ۱.۳۰۹۵ رسید و از رکورد ۳ ماهه ۱.۳۲۱۸ دلار خود که در روز جمعه ثبت کرده بود، فاصله گرفت.

نرخ برابری دلار با ین در ۱۰۹.۳۷ ثابت ماند.