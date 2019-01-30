به گزارش خبرنگار مهر، نشر رود دوره آموزشی «هزار و یکشب خوانی» را با تدریس مسعود میری، پژوهشگر حوزه ادبیات و فلسفه و نویسنده کتاب‌های «جادوی قصه‌ها در هزار و یکشب» و «این هزار و یکشب لعنتی» برگزار می‌کند.

این دوره در قالب ۱۰ جلسه به صورت هفتگی روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۷ الی ۱۸:۳۰ در فروشگاه نشر رود به نشانی تهران، خیابان کریمخان، نبش خیابان میرزای شیرازی، پلاک ۱۰۹ برگزار می‌شود.

با توجه به ماه‌های آخر سال و مشغله‌های پیرامون پایانی سال، پنج جلسه از این دوره در سال ۹۷ و پنج جلسه دیگر در سال ۹۸ برپا می‌شود. نشر رود برای کسانی که در این دوره ثبت‌نام کنند تخفیف ۱۰ درصدی برای خرید کتاب‌های فروشگاه این نشر و همچنین تخفیف ۲۵ درصدی برای استفاده از کافه این فروشگاه کتاب را در نظر گرفته است.

مسعود میری درباره این دوره نوشته است: «آلبرکامو در اسطوره سیزیف از خود می‌پرسد: آیا منطقی که تا دم مرگ دوام بیاورد، وجود دارد؟ پاسخ نه است، اما امید و قصه دو «چیز» بیرون از منطق‌اند که کشش زندگی را رو به آینده بازسازی می‌کنند.

سرزمین‌های قصه شباهت مضمونی عجیبی با فردوس‌ها، یوتوپی‌ها، وطن گذشته‌ی شادخواری‌ها و میهن آینده‌ی بی‌غمی‌ها دارند. اما با این همه قصه کوششی است که می‌تواند بر منطق دم مرگ پیروز شود. این پیروزی لااقل به نفع زندگی است و اگر زندگی نبود قصه میسر نمی‌شد و اگر قصه‌ها نبودند زندگی تحمل پذیر نمی‌شد.

هزار و یک‌شب از آن قصه در قصه‌های عظیم جهان است که تابناک شدن قصه را دوام می‌دهد و به ما لحظه‌های ساده‌ زیستن را بردباری می‌بخشد. ما در هزار و یک‌شب یک قصه داریم: قصه‌ مدخل، قصه‌ی آغازین و شب اول، قصه‌ای ازلی- ابدی که مرگ را به واپس می‌راند و قصه‌های بی‌شماری که هرگز به پایان نمی‌رسند. در کتاب «این هزار و یک شب لعنتی» نوشته‌ام:

«ورود ما به هزار و یک شب، نه فقط اشتیاقی ست که به قصه‌خوانی داریم -که شاید این شوق به هر دلیل دیگر رجحان یابد -نه ضرورتی که رغبتی پژوهشگرانه برانگیزد، بلکه از سر نوعی توجه کردن به "بازی" ست. بازی‌ای که هزار و یک شب در داستان‌هایش خلق می‌کند، تا ما برای اجرای نقش بشری خود پای پیش بگذاریم .»

کلاس‌هایی که در این دوره برگزار می‌شود هزار و یک شب را با تاویل می‌خواند و در تاویل به قصه‌ها در می‌آویزد تا ما با قصه به عوالمی دیگر سفر کنیم. این کلاس‌ها کاروان قصه و سفر است‌. سفر به عالم اندرون در بیرونی حیات بشری.»