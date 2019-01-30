کنگره سرداران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردارعلی رزمجو پیش از ظهر چهارشنبه در یادواره شهدای روحانی استان بوشهر اظهار داشت: ایستادگی، مقاومت و ایثارگری های مردم استان بوشهر در برابر دشمنان و متجاوزان در تاریخ ایران اسلامی ثبت شده است .

وی افزود: در طول ۸ سال دفاع مقدس رزمندگان استان بوشهر نقش بی بدیلی را ایفا کردند و شاهد پیروزی های آنها در رزمایش ها و موقعیت های حساس جنگ بوده ایم.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با بیان اینکه کنگره سرداران و ۲۰۰۰ شهید استان بوشهر در نیمه دوم سال آینده برگزار خواهد شد، عنوان کرد: برگزاری یادواره های شهدا نقش موثری در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و همچنین معرفی الگوهای فرهیخته ای به جوان دارد.

سردار رزمجو در ادامه تصریح کرد: در همین راستا برنامه های مختلفی برای برگزاری یادواره های شهدا در استان تدوین شده است که یادواره شهدا روحانی یکی از این برنامه ها است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر بیان کرد: مردم در زمینه های مختلف نشان دادند که نقش آفرینی های شهداء و رزمندگان را در طول تاریخ انقلاب فراموش نمیکنند و همواره پاسداشت این رشادت ها هستند.

وی گفت: امنیت، اقتدار و قدرتی که امروز ایران اسلامی در سطح بین الملل دارد مرهون رشادت های شهدا و رزمندگان است و همگان به ویژه مسئولین وظیفه سنگینی برای حفظ این جایگاه دارند.