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۱۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۸:۴۲

شهادت یکی از مدافعان وطن در پایگاه دریابانی گناوه

شهادت یکی از مدافعان وطن در پایگاه دریابانی گناوه

بوشهر- فرمانده مرزبانی استان بوشهر از شهادت یکی از مدافعان وطن پایگاه دریابانی گناوه در محل خدمت در شمال استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در حمله امروز دشمن به یکی از مناطق نظامی در استان بوشهر، یکی از مدافعان امنیت از شهرستان گناوه که در محل خدمت خود در شمال استان بوشهر مشغول انجام وظیفه و جهاد بود، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

وی افزود: سرباز وظیفه‌شناس حمید جعفری امروز توسط رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به شهادت رسید.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر ضمن تسلیت به هم‌رزمان و خانواده شهید گفت: امروز جنگ اسلام در برابر کفر جهانی است و تا پای جان از سرزمین اسلامی دفاع خواهیم کرد.

کد مطلب 6766178

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