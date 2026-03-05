شهادت یکی از مدافعان وطن در پایگاه دریابانی گناوه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالله خسروی بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در حمله امروز دشمن به یکی از مناطق نظامی در استان بوشهر، یکی از مدافعان امنیت از شهرستان گناوه که در محل خدمت خود در شمال استان بوشهر مشغول انجام وظیفه و جهاد بود، به فیض عظیم شهادت نائل آمد.

وی افزود: سرباز وظیفه‌شناس حمید جعفری امروز توسط رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به شهادت رسید.

فرمانده مرزبانی استان بوشهر ضمن تسلیت به هم‌رزمان و خانواده شهید گفت: امروز جنگ اسلام در برابر کفر جهانی است و تا پای جان از سرزمین اسلامی دفاع خواهیم کرد.