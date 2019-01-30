قیمت جهانی طلا با نگرانی تجاری به بالاترین نرخ ۸ ماهه رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه، با نگرانی از اختلافات تجاری چین و آمریکا و پیش از جلسه سیاست‌گذاری فدرال‌رزرو که انتظار می‌رود نرخ بهره را بدون تغییر باقی بگذارد، قیمت جهانی طلا در بالاترین رکورد ۸ ماهه خود باقی ماند.

قیمت نقدی هر اونس طلا با ۰.۱ درصد افزایش به بالاترین نرخ خود از ۱۵ می تا کنون رسید و ۱۳۱۱.۹۸ دلار معامله شد و سپس در نرخ ۱۳۱۱.۴۱ دلار تثبیت شد.

قیمت پیش‌خرید هر اونس طلای آمریکا هم ۰.۱ درصد بالا رفت و به ۱۳۱۰ دلار رسید.

سرمایه‌گذاران همچنان منتظر هستند تا اخبار نتیجه جلسه دو روزه فدرال‌رزرو که از دیروز آغاز شده است منتشر شود، تا مشخص شود که آیا روند افزایش نرخ بهره آمریکا با توقف همراه خواهد بود یا خیر.

فدرال‌رزرو در سال گذشته ۴ بار نرخ بهره را بالا برد.

انتظار می‌رود امروز در ساعت ۲۲:۳۰ به وقت تهران، رییس فدرال‌رزرو در بیانیه‌ای نتیجه اجلاس سیاست‌گذاری بانک مرکزی آمریکا را اعلام کند.

آن‌چه به نگرانی‌های سرمایه‌گذاران افزوده است، اتهاماتی است که آمریکا درست قبل از برگزاری مذاکرات رده‌بالای تجاری خود با چین، به غول صنعت ارتباطات این کشور، هوآوی، وارد کرده است.

سرمایه‌گذاران می‌ترسند این اتهامات، مذاکرات تجاری رده‌بالای چین و آمریکا را که از امشب آغاز می‌شود، تحت تاثیر منفی خود قرار دهد و باعث پیچیده‌تر شدن مذاکرات شود.