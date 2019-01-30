جزئیات نشست مجمع گروه های پزشکی/ضرورت اصلاح طرح تحول سلامت

علی تاجرنیا، در گفتگو با خبرنگار مهر، به اهداف نهمین نشست کارشناسی مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی ایران که قرار است روز پنج شنبه ۱۱ بهمن ۹۷ در محل دانشکده دندانپزشکی تهران برگزار شود، اشاره کرد و گفت: این مجمع متشکل از ۱۸۰ انجمن علمی گروه پزشکی است که فعالیت خودش را از ۱۸ سال پیش آغاز کرده است.

وی با عنوان این مطلب که انتخابات این مجمع هر چهار سال یکبار برگزار می شود، رسالت اصلی مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی را، هماهنگ کردن و همراه ساختن انجمن های گروه پزشکی برای کارهایی است که در راستای اهداف نظام سلامت و جامعه پزشکی دنبال می شود.

تاجرنیا، ایجاد تعامل بین انجمن های گروه پزشکی و سایر مراجع ذی مدخل در حوزه پزشکی را مورد تاکید قرار داد و افزود: با توجه به اینکه در آستانه رای اعتماد مجلس به وزیر پیشنهادی بهداشت قرار داریم، و همچنین مدیریت کلان سازمان نظام پزشکی نیز دچار تغییر و تحول شده است، نشست فردا با این رویکرد برگزار می شود.

عضو هیات مدیره مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی، ادامه داد: نقش مهم وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی در سیاست ها و برنامه های حوزه سلامت، می طلبد که در نشست فردا به دنبال ایجاد تعامل انجمن های پزشکی با این دو نهاد باشیم.

وی افزود: در نشست فردا، اعضای انحمن های گروه پزشکی ضمن شنیدن سخنان وزیر پیشنهادی بهداشت و سرپرست سازمان نظام پزشکی، نقطه نظرات و دیدگاه های خود را پیرامون مسائل حوزه سلامت مطرح خواهند کرد.

تاجرنیا با اشاره به آشنایی وزیر پیشنهادی بهداشت به مباحث اقتصاد سلامت، تاکید کرد: با توجه به نکات مثبت طرح تحول سلامت، مهم ترین اولویت وزیر بهداشت، توجه به مشکلات و آسیب های این طرح است.

وی ادامه داد: وظیفه مهم وزیر بهداشت، علاوه بر تامین اعتبارات و بودجه طرح تحول سلامت، تقویت نقاط قوت و برطرف ساختن نقاط ضعف این طرح است.