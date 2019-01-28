کارنامه درخشان جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی، روز دوشنبه در همایش تقدیر از خدمات داوطلبانه جامعه پزشکی که در محل دانشکده داروسازی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، افزود: جامعه پزشکی یک تیم است، تیمی متشکل از پزشکان، پرستاران و کادر درمانی که اگر تمام این عوامل در کنار هم نباشند، نمی‌توانند اقدام به ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به شهروندان کنند.

رئیس شورای عالی نظام پزشکی، با بیان اینکه هیچ لذتی بالاتر از این نیست که مادری در یک منطقه محروم ببینید که چطور بیماری صعب‌العلاج و فرزندش از سوی پزشکان داوطلب درمان شده است، گفت: گاهی ممکن است انسان کاری را در ازای گرفتن مزد انجام دهد که این کار بدی نیست اما اوج کرامت آن است که فردی کاری را داوطلبانه و بدون مزد و برای تسکین آلام بشری انجام دهد.

وی به خدمات مختلف جامعه پزشکی به شهروندان در دوره‌های مختلف اشاره کرد و افزود: خدمات جامعه پزشکی در زمان جنگ تحمیلی برگ زرینی بر کارنامه خدمات داوطلبانه به مردم است. هر خدمت داوطلبانه پاداش بزرگی دارد که اجر آن در نزد خداوند قابل بیان نیست.

ظفرقندی با اشاره به تخریب‌ها و هجمه‌هایی که علیه جامعه پزشکی صورت می‌گیرد، گفت: به رغم تمامی این تخریب‌ها جامعه پزشکی در سه رده اول اعتماد عمومی شهروندان قرار دارد؛ به طوری که برابر نتایج آخرین پایش هایی که انجام شده است، معلمان در رتبه اول اعتماد عمومی، اساتید در رتبه دوم و جامعه پزشکی در رتبه سوم قرار دارند، ضمن اینکه نمی‌توان انکار کرد که بخشی از اساتید نیز عضو جامعه پزشکی محسوب می‌شوند.

بنابر این گزارش، محمدهادی ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت، نیز در این مراسم، با اشاره به اقدامات داوطلبانه پزشکان در طول هشت سال دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: در این دوره ما شاهد خدمات گسترده‌ای بودیم. در سال‌های پس از جنگ نیز جامعه پزشکان داوطلب خدمات گسترده‌ای را به کشور داشتند که از موارد اخیر آن می‌توان به حضور داوطلبانه در زلزله کرمانشاه اشاره کرد.

وی با بیان اینکه پزشکان داوطلب مشارکت گسترده و جدی در عملیات داوطلبانه دارند، گفت: جمعیت هلال احمر کشور ما نیز به عنوان یکی از هلال احمرهای خوب در سطح جهان شناخته می‌شود.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت با اشاره به فعالیت‌های داوطلبانه پزشکان، خاطرنشان کرد: جا دارد از جناب آقای دکتر سیدحسن هاشمی نیز یاد کنیم؛ چند روز پیش در صحبتی با ایشان متوجه شدم که از امروز به مدت ۵ روز به بلوچستان رفته و در قالب اقدامات داوطلبانه اقدام به ویزیت چشم بیماران نیازمند در این منطقه خواهد کرد.

ایازی با بیان اینکه یکهزار و ۲۴۳ گروه داوطلب پزشکی در کشور فعالیت می‌کنند، گفت: یکی از دلایل اعتماد مردم به جامعه پزشکی همین روحیه ارزشمندی است که پزشکان ما دارند. شما ببینید در همین حادثه زلزله کرمانشاه زمانی که ما اعلام کردیم به حضور پزشکان احتیاج داریم به قدری گروه‌های داوطلب به محل آمدند که حتی بیشتر از ظرفیت بود و این نشان می‌دهد پزشکان متعهدی داریم.