شبکه بانکی رفتار مشتریان را باید رصد کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین دهقان در میزگرد شناسایی تراکنش های مشکوک (داده محور) گفت: باید ریسک‌های حوزه پولشویی در کشور مورد بررسی قرار گیرد، به این معنا که همه ریسک های عمده باید از قبل بررسی شود.

وی افزود: وقتی راجع به ریسک های مشتری نیز صحبت می کنیم همه موارد از جمله اینکه چه کسی است و چطور خدمت می گیرد مورد بحث است؛ این ها برای ما مهم است.

دهقان از تفکیک وظایف در حوزه مبارزه با پولشویی در سیستم بانکی خبر داد و افزود: البته خیلی از شاخص‌ها هنوز آنطور که ما می خواهیم در سیستم کافی نیست. دوستان بانکی باید رفتار مشتری در هر بانک را رصد کنند و در صورتی که همخوانی با شاخص ها نداشته باشد حتما به بانک مرکزی گزارش دهند. ضمن اینکه در حوزه شاپرک و چکاوک نیز می توانیم رفتار مشتری را در سطح شبکه بانکی رصد کنیم.

وی ضمن اشاره به اینکه کنترل و بررسی در مبارزه با پولشویی اهمیت بالایی دارد و با محدودیت به ویژه در حوزه قوانین و مقررات و استانداردها به شدت مخالفم، خاطرنشان کرد: وقتی یکسری محدودیت به صورت استاندارد برای همه تعریف می شود، یا دور زده می شود و یا چالش هایی را برای برخی کسب و کارها ایجاد می کند.

دهقان تصریح کرد: اما اگر برای افراد مختلف و فعالیت های تجاری مختلف محدودیت ها را مناسب با شغل و عملکردشان تعریف کنیم از بسیاری مشکلات جلوگیری می شود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره زیرساخت های حقوقی و قانونی برای شناسایی تراکنش های مشکوک گفت: فضای مقرراتی در کشور با فضای اجرا فاصله زیادی دارد. همچنین دستورالعمل ها روی کاغذ با زمان اجرا تفاوت های زیادی دارد.

وی با بیان اینکه باید مبارزه با پولشویی در سیستم بانکی اصلاح شود، درباره عدم وجود بسترهای مناسب در این حوزه تصریح کرد: راستی آزمایی خیلی از اطلاعات دریافتی ممکن نیست و به همین دلیل حتما باید مرکزی برای راستی آزمایی اطلاعات مشتریان وجود داشته باشد. اگر در این حوزه مسئولیت را در نظر بگیرم باید بگوییم همه مسئول هستند ولی نوع مسئولیت فرق می کند.

دهقان افزود: همه دستگاه ها و مجموعه ها مسئول هستند که اگر هر مورد مشکوکی در مبارزه با پولشویی رویت کرده اند را به بانک مرکزی گزارش دهند. این مهم در قانون نیز دیده شده است.

رییس گروه بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با بیان اینکه تراکنش های مشکوک را باید از دید عدم تناسب جستجو کرد، افزود: البته هر عدم تناسبی را مشاهده کردیم با علامت سوال مواجه شده و باید آن را حتما بررسی کنیم که این موضوع فقط مختص تراکنش های بانکی نیست.

وی به نرم افزارهای فناوری اطلاعات و ارتباط آن با شناسایی تراکنش های مشکوک اشاره و تصریح کرد: برای شناخت دقیق این موضوع باید یک مرحله به عقب برگردیم و به شناسایی مشتری ها با دقت بیشتری نگاه کنیم.

این مقام مسئول در بانک مرکزی درباره شناسایی مشتریان گفت: متولی این مهم در حوزه مبارزه با پولشویی شناسایی شده است، اگر از فضای رقابتی استفاده کرده و نظارت بازار را ببینیم به این نتیجه می رسیم که فعالان این حوزه دنبال خدمت و سرویس دهی به مشتریان خود هستند.

دهقان افزود: طبق قانون اگر بانک مقصر ضرر و زیان به مشتری باشد، باید جبران کند ولی در این حوزه نیز باید مشتری بین شرکت های متولی قدرت انتخاب داشته باشد که این مهم مستلزم این است که فضای رقابتی داشته باشیم.

رییس گروه بازرسی اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه برای بررسی شناسایی تراکنش های مشکوک باید حتما مشتری از قبل شناسایی شده و سابقه عملکرد وی موجود باشد، گفت: برای مدل های مختلف باید فعالیت حوزه مشتریان بررسی شود. نگاه به رفتار گذشته شاید در حوزه تقلب پاسخگو باشد ولی در حوزه پولشویی عملکردی ندارد.

وی تاکید کرد که ما در شبکه بانکی نکته مهم خوداظهاری را فراموش کرده ایم. در بانک ها خیلی کم خوداظهاری می شود و شاید اصلا انجام نشود. قبول دارم خوداظهاری شاید کامل و جامع نباشد ولی از این مرحله ای که داریم قطعا بسیار بهتر خواهد بود.



دهقان با اشاره به سختی تعامل با سازمان‌های دیگر تصریح کرد: از دوستان متولی درخواست داریم که حتما اطلاعاتی که می توانند از خود مشتری دریافت کنند را از آنها بگیرند. اطلاعاتی از قبیل خوداظهاری و دریافت اطلاعات و مدارک در بانک ها می تواند انجام گیرد.