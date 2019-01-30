به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت ارتباطات، وحید یزدانیان با اشاره به تفاهم نامه وزارت ارتباطات و ستاد کل نیروهای مسلح از آماده شدن ۱۵۰ مربی ماهر برای آموزش سربازان نیروهای مسلح خبر داد و درباره مراحل اجرای این تفاهم نامه، گفت: سالانه درحدود ۵۰۰ هزار نفر دوره سربازی را طی می‌کنند که این تفاهم نامه می‌تواند برای ارتقای مهارت سربازان در این دوران اهمیت بسیاری داشته باشد.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه آموزش سربازان در اسفند ماه سال گذشته، افزود: در نخستین قدم برای اجرای این تفاهم نامه ۱۴ سرفصل مهارتی حوزه ICT با ویژگی سرعت جذب در بازار توسط صاحبنظران و کارشناسان این حوزه تهیه و تدوین شد. برای تقویت زیرساخت های آموزشی و استمرار آموزش در نیروهای مسلح، معیارهایی برای انتخاب مربیان و آموزش آنها توسط دانشکده پست و مخابرات تعیین شد و بر اساس آن در مهرماه سال جاری حدود ۸۰۰ پایور برای دوره آموزش مربی اعلام آمادگی کردند.

یزدانیان افزود: با برگزاری آزمون در ۶ ماده تخصصی و تعیین سطح از بین این تعداد، ۳۰۰ نفر و بعد از انجام مصاحبه حدود ۱۵۰ نفر برای گذراندن دوره های ویژه مربی گری در حوزه ICT انتخاب شدند.

رئیس دانشکده پست و مخابرات با اشاره به برگزاری کلاس های آموزش مربی گری در چند هفته گذشته، گفت: علاوه بر این دوره ها، کلاس های تخصصی در حوزه اینترنت اشیا، امنیت، برنامه نویسی، تجارت الکترونیک و شبکه های رایانه ای و موبایل نیز برای متقاضیان مربی گری برگزار شد و هم اکنون ۱۵۰ نفر مربی ماهر با دانش روش های تدریس در کل کشور برای انجام فرآیند آموزش در نیروهای مسلح وجود دارد.

وی درباره ۲ اقدام دیگر در زمینه اجرای تفاهم نامه وزارت ارتباطات و ستاد کل نیروهای مسلح، افزود: با توجه به پیش بینی گسترده شدن آموزش ICT در نیروهای مسلح و جذابیت و بازار کار مناسبی که در این حوزه وجود دارد، شروع فرآیند مرحله دوم آموزش مربیان نیروهای مسلح آغاز می شود.

یزدانیان با اشاره به اینکه در ۱۱ بهمن ماه سال جاری آزمون تعیین سطح برای انتخاب مربیان برگزار می شود، گفت: حدود ۸۰۰ نفر متقاضی جدید مربی‌گری هستند که طی فرآیندی مانند مرحله نخست، در اواخر اسفندماه سال جاری مربیان آموزش دیده و به عنوان دومین دوره آموزش مربی در حوزه ICT به نیروهای مسلح معرفی می شوند.

رئیس دانشکده پست و مخابرات یکی دیگر از برنامه های در حال اقدام این دانشکده را آموزش مستقیم سربازان عنوان کرد و گفت: یک دوره پایلوت آموزش مستقیم برای هزار نفر از سربازان در سطح کشور در نظر گرفته شده که تا پایان سال جاری فرآیند آن آغاز می شود؛ با تفاهمی که با نیروهای مسلح انجام شده این دوره آموزشی فقط در تهران نیست و در ۴ یا ۵ منطقه جغرافیایی کشور برگزار شده و نتایج آن بررسی می شود.