ساختار تفصیلی شرکت ارتباطات زیرساخت ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت زیرساخت، ساختار تفصیلی شرکت ارتباطات زیرساخت با الگوبرداری از مدل های مرجع بین المللی و بهره گیری از تجارب موفق شرکت های پیشرو حوزه ارتباطات در چارچوب الزامات قانونی برگرفته از برنامه جامع اصلاح نظام اداری و بند الف ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه، طرح ریزی و تدوین و در تاریخ ۲۲ دی ماه سال جاری مورد تائید نهائی سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفت.

در راستای اهداف و برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هدف همسوسازی کارکنان با اهداف تغییر و تحول سازمانی، ساختار تفصیلی شرکت زیرساخت با بررسی دقیق و منطبق با نگرش های فرآیند محور انجام شد.

از ویژگیهای ساختار جدید توجه ویژه به مفاهیم روز مدیریتی نظیر تحول دیجیتال، مدیریت استراتژیک، مدیریت چرخه عمر سبد محصولات و خدمات، معماری سازمانی و هوشمند سازی شرکت و مدیریت سرمایه های انسانی با رویکرد مدیریت استعدادها و جانشین پروری است.

در طرح ریزی و تدوین این ساختار علاوه بر ارائه نمونه ای کم نظیر از مشارکت ارکان مختلف شرکت ارتباطات زیرساخت، با کاهش ۲۵ درصدی پستهای مدیریتی و ۱۵ درصدی پستهای سازمانی هدف برنامه ششم توسعه در سال دوم آن تحقق یافته است.