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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۵۳

دومین تغییر برنامه روز اول؛

«غلامرضا تختی» هم به موقع نرسید/ آغاز «معکوس» جشنواره

«غلامرضا تختی» هم به موقع نرسید/ آغاز «معکوس» جشنواره

فیلم سینمایی «غلامرضا تختی» به کارگردانی بهرام توکلی به دلیل آماده نشدن نسخه نهایی از نمایش در روز اول سینماهای مردمی و پردیس ملت بازماند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «غلامرضا تختی» به کارگردانی بهرام توکلی که قرار بود در روز اول جشنواره فیلم فجر در سینماهای مردمی و سینمای رسانه به نمایش درآید به اکران نرسید.

این فیلم سینمایی قرار بود امروز دهم بهمن ماه در سانس ۱۵:۳۰ در سینمای رسانه نمایش داده شود که به جای آن فیلم سینمایی «معکوس» به کارگردانی پولاد کیمیایی به نمایش درآمد.

پیش از این در مراسم قرعه‌کشی فیلم‌های سینمای رسانه، بعد از انتخاب فیلم «غلامرضا تختی» برای نمایش در روز اول، این احتمال مطرح شد که این اثر سینمایی به دلیل آماده نبودن مراحل فنی و تمام نشدن فیلمبرداری به نمایش عمومی در روز اول جشنواره نرسد.

طبق اعلام روابط عمومی فیلم «غلامرضا تختی» در آخرین سئانس پردیس سینمایی ملت به جای «معکوس» روی پرده خواهد رفت.

پیش از فیلم «غلامرضا تختی» خبر رسیده بود که اکران فیلم سینمایی «متری شش و نیم» به کارگردانی سعید روستایی هم در سینماهای مردمی در روز نخست لغو شده است.

کد مطلب 4528781

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