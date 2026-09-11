به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی انجمن کونگ‌فو توآ استان بوشهر در بخش بانوان با حضور ۱۲۰ ورزشکار و به میزبانی شهرستان بوشهر، در محل خانه کونگ‌فو شهید علیرضا ماهینی برگزار شد.

این رقابت‌ها در بخش‌های «ممای و اوسیمای» و در چهار رده سنی، به‌صورت باشگاهی برگزار شد که در پایان، باشگاه‌های برتر این دوره از مسابقات معرفی شدند.

در این بخش باشگاه مهرشهر عالی‌شهر با مربیگری پریسا پیشه‌ور مقام اول، باشگاه آذرخش با مربیگری محبت برومند مقام دوم و باشگاه آماتا شهر آب‌پخش با مربیگری مریم برگستوان مقام سوم را کسب کرد.

در پایان این مسابقات، مراسم اهدای حکم، نشان و کاپ قهرمانی صبح جمعه با حضور زهرا پالیزان، معاون امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان بوشهر؛ جواد حیدری، رئیس هیئت کونگ‌فو استان؛ حمیدرضا بنافی، رئیس انجمن توآ استان؛ علی عباسیان، رئیس هیئت کونگ‌فو شهرستان بوشهر و طیبه عبداللهی، نایب‌رئیس امور بانوان برگزار شد.

همچنین از کادر اجرایی مسابقات، کمیته داوران، هیئت ژوری، مربیان و تمامی افرادی که برای هرچه بهتر برگزار شدن این رقابت‌ها تلاش و همکاری کردند، قدردانی و تشکر به عمل آمد.

این مسابقات با هدف توسعه و تقویت ورزش کونگ‌فو توآ در بخش بانوان استان بوشهر و ایجاد زمینه رقابت سالم میان ورزشکاران برگزار شد.