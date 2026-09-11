امام جمعه موقت قشم: خلیج فارس جولانگاه دشمنان ملت ایران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امید درویشی در خطبه‌های نماز جمعه قشم با اشاره به مأموریت نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تنگه هرمز اظهار کرد: امروز مأموریت و تأمین امنیت این آبراه مهم در اختیار نیروهای توانمند و پرافتخار دریایی سپاه است.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران نسبت به امنیت و حاکمیت خود در آب‌های منطقه حساس است، افزود: خلیج فارس محل حضور و جولان دشمنان ملت ایران نیست و نیروهای مسلح کشور با اقتدار از امنیت و منافع ملی صیانت می‌کنند.

امام جمعه موقت قشم ادامه داد: هر شناوری که بخواهد بدون رعایت مقررات و مجوزهای لازم از این آبراه عبور کند، ابتدا با هشدار مواجه خواهد شد و در صورت بی‌توجهی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران متناسب با شرایط، پاسخ لازم را خواهند داد.

پاسخ ایران به تحرکات دشمن قاطع خواهد بود

درویشی با اشاره به تحرکات و اقدامات نظامی آمریکا در منطقه گفت: آمریکا تلاش می‌کند ظرفیت‌های جدیدی را برای حضور و فعالیت نظامی خود در منطقه ایجاد کند، اما جمهوری اسلامی ایران در برابر چنین اقداماتی منفعل نخواهد بود.

وی تصریح کرد: تجربه گذشته نشان داده است که پاسخ نیروهای مسلح ایران به اقدامات و تهدیدهای دشمن محکم و بازدارنده بوده و امروز نیز هرگونه اقدام علیه امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران با پاسخ متقابل و قاطع مواجه خواهد شد.

امام جمعه موقت قشم خاطرنشان کرد: اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضامن امنیت آب‌های منطقه و حافظ منافع ملت ایران است و دشمنان نباید تصور کنند که می‌توانند بدون هزینه، امنیت منطقه را به مخاطره بیندازند.

حجت‌الاسلام امید درویشی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ اخیر، اظهار کرد: ملت ایران در حوادث اخیر هزینه‌های سنگینی پرداخت و جمعی از مردم و نیروهای مسلح در راه دفاع از کشور به شهادت رسیدند که یاد و نام آنان باید همواره در جامعه زنده بماند.

وی با اشاره به تقدیم حدود ۵۰ شهید از سوی مردم قشم در جریان این حوادث، افزود: خانواده‌های شهدا سرمایه‌های ارزشمند جامعه هستند و تکریم آنان تنها به برگزاری مراسم و بزرگداشت محدود نمی‌شود، بلکه باید در عمل نیز نسبت به مطالبات و دغدغه‌های این خانواده‌ها احساس مسئولیت کرد.

امام جمعه موقت قشم همچنین به مفقود بودن پیکر دو تن از شهدای مرتبط با حوادث اخیر در محدوده تنگه هرمز اشاره کرد و گفت: زنده نگه داشتن یاد شهدا و پیگیری وضعیت پیکرهای مفقود، وظیفه‌ای است که نباید در گذر زمان به فراموشی سپرده شود.

تنگه هرمز مؤلفه‌ای مهم در امنیت منطقه

درویشی در ادامه با اشاره به موقعیت راهبردی خلیج فارس و تنگه هرمز، بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت و توانمندی قابل توجهی در حوزه دفاع دریایی برخوردار است و نیروهای مسلح با تکیه بر این توان، نقش مهمی در حفاظت از مرزها، منافع ملی و امنیت کشور ایفا می‌کنند.

وی ادامه داد: توانمندی‌های دفاعی کشور در حوزه‌های مختلف، از جمله هوافضا، نتیجه سال‌ها تلاش و اتکا به ظرفیت‌های داخلی است و تقویت قدرت بازدارندگی و حفظ آمادگی نیروهای مسلح باید همچنان مورد توجه قرار گیرد.

مذاکره نباید به تضعیف اقتدار ملی منجر شود

امام جمعه موقت قشم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مذاکره با آمریکا، تأکید کرد: گفت‌وگو زمانی می‌تواند در خدمت منافع کشور باشد که از موضع عزت، اقتدار و با حفظ خطوط قرمز و منافع ملی دنبال شود.

درویشی افزود: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که مذاکره به‌تنهایی نمی‌تواند تضمینی برای جلوگیری از اقدامات خصمانه باشد؛ از این رو در کنار هرگونه گفت‌وگو و تعامل، حفظ توان دفاعی، تقویت ظرفیت‌های داخلی و افزایش قدرت بازدارندگی کشور ضروری است.

هشدار درباره تبعات جنگ روانی و انتشار اطلاعات حساس

وی همچنین با اشاره به فشارهای اقتصادی، جنگ روانی و فعالیت‌های اطلاعاتی دشمن، بر ضرورت افزایش هوشیاری عمومی تأکید کرد و گفت: در شرایط حساس، نحوه مواجهه مردم با اخبار و اطلاعات اهمیت زیادی دارد و نباید با انتشار تصاویر، اخبار یا اطلاعات مرتبط با مسائل امنیتی، ناخواسته زمینه سوءاستفاده دشمن فراهم شود.

امام جمعه موقت قشم خاطرنشان کرد: افزایش سواد رسانه‌ای و توجه به صحت و حساسیت اخبار پیش از بازنشر، بخشی از مسئولیت اجتماعی مردم در شرایط کنونی است.

درویشی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسائل فرهنگی و اجتماعی قشم، خواستار توجه جدی‌تر مسئولان به این حوزه شد و بر ضرورت تقویت برنامه‌های فرهنگی، رعایت هنجارهای اجتماعی و توجه به مطالبات خانواده‌های شهدا تأکید کرد.

وی در پایان، وحدت و انسجام اجتماعی را از مؤلفه‌های مهم عبور از شرایط دشوار دانست و گفت: همراهی و پشتیبانی مردم، برخورداری کشور از نیروهای مسلح توانمند و اتکا به ظرفیت‌های داخلی، سه عنصر مهم برای حفظ امنیت و عبور از تهدیدها و چالش‌های پیش‌رو است.