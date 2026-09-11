به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: در پی وقوع سیلاب و آبگرفتگی از تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در شهرستان‌های گالیکش، مینودشت و گنبدکاووس، روستای قلندرپایین، برای امدادرسانی به مناطق متأثر از سیلاب اعزام شدند.

وی افزود: در این عملیات، هشت تیم عملیاتی با حضور ۲۸ نیروی امدادی و با استفاده از هشت دستگاه خودروی امدادی و پشتیبان شامل سه دستگاه تک‌کابین، چهار دستگاه دوکابین کمک‌دار و یک دستگاه سواری به کارگیری شدند.

سلیمی ادامه داد: امدادگران هلال‌احمر با استفاده از پنج دستگاه موتور آب و سه دستگاه کف‌کش، عملیات تخلیه آب را در ۱۶ واحد مسکونی و ۲۰ معبر انجام دادند و در مجموع به ۳۶ خانوار شامل ۱۵۷ نفر خدمات امدادی ارائه کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان با اشاره به حضور و تلاش مستمر تیم‌های عملیاتی در مناطق متأثر از آبگرفتگی، از شهروندان خواست در زمان وقوع سیلاب از تردد در مسیرهای آب‌گرفته و نزدیک شدن به جریان‌های روان‌آب خودداری کنند و در صورت نیاز به خدمات امدادی، با سامانه ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.