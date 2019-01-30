افزایش مالیات بر سیگار مهم تر از تخت بیمارستانی است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمان رستمیان، در همایش سیگار و سیاست‌گذاری سلامت محور، اظهار داشت: دخانیات مهمترین علت ابتلا به سرطان به شمار می‌رود و این در حالی بود که می‌توان از این مسله به میزان زیادی پیشگیری کرد.

وی افزود: سیاست‌گذاری کشور باید در جهت کاهش تقاضا و عرضه سیگار باشد و بر همین اساس لازم است که مالیات و عوارض دخانیات افزایش یابد و درآمد حاصل از آن جهت پیشگیری از بیماری‌ها و موضوعات سلامت محور استفاده شود.

معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت:‌ متاسفانه قیمت لبنیات در کشور افزایش یافته ولی دخانیات قیمت پایین دارد و باید کالاهای آسیب رسان علاوه بر افزایش مالیات بر آنها در دسترس مردم نباشد که این مسئله در بسیاری از کشورها مدنظر قرار گرفت و برخی به سمت کشوری عاری از دخانیات پیش رفته‌اند.

رستمیان با اشاره به ضرورت نگاه هوشمندانه دولت و سازمان مدیریت، ادامه داد: سالانه باید افزایش ۱۰ درصد از مالیات بر خرده فروشی را لحاظ می‌کردیم ولی متاسفانه این مسئله اجرا نشده است و باید سیاست‌گذاری‌ها سلامت محور باشد.

وی با اشاره به تاثیر استعمال دخانیات در بروز سرطان، پوکی استخوان و مشکلات قلبی عروقی، گفت: افزایش مالیات بر سیگار بسیار موثر است و این مسئله حتی بیشتر از افزایش تخت‌های بیمارستانی و موضوع شیمی درمانی اهمیت دارد. بنابراین همه باید تلاش کنیم جهت داشتن جامعه‌ای سالم پیش رویم.