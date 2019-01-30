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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۵:۴۰

معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران؛

افزایش مالیات بر سیگار مهم تر از تخت بیمارستانی است

افزایش مالیات بر سیگار مهم تر از تخت بیمارستانی است

معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اینکه سالانه باید ۱۰ درصد افزایش مالیات بر خرده فروشی سیگار لحاظ شود، گفت:‌ متاسفانه این مسئله اجرا نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمان رستمیان، در همایش سیگار و سیاست‌گذاری سلامت محور، اظهار داشت: دخانیات مهمترین علت ابتلا به سرطان به شمار می‌رود و این در حالی بود که می‌توان از این مسله به میزان زیادی پیشگیری کرد.

وی افزود: سیاست‌گذاری کشور باید در جهت کاهش تقاضا و عرضه سیگار باشد و بر همین اساس لازم است که مالیات و عوارض دخانیات افزایش یابد و درآمد حاصل از آن جهت پیشگیری از بیماری‌ها و موضوعات سلامت محور استفاده شود.

معاون اجتماعی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت:‌ متاسفانه قیمت لبنیات در کشور افزایش یافته ولی دخانیات قیمت پایین دارد و باید کالاهای آسیب رسان علاوه بر افزایش مالیات بر آنها در دسترس مردم نباشد که این مسئله در بسیاری از کشورها مدنظر قرار گرفت و برخی به سمت کشوری عاری از دخانیات پیش رفته‌اند.

رستمیان با اشاره به ضرورت نگاه هوشمندانه دولت و سازمان مدیریت، ادامه داد: سالانه باید افزایش ۱۰ درصد از مالیات بر خرده فروشی را لحاظ می‌کردیم ولی متاسفانه این مسئله اجرا نشده است و باید سیاست‌گذاری‌ها سلامت محور باشد.

وی با اشاره به تاثیر استعمال دخانیات در بروز سرطان، پوکی استخوان و مشکلات قلبی عروقی، گفت: افزایش مالیات بر سیگار بسیار موثر است و این مسئله حتی بیشتر از افزایش تخت‌های بیمارستانی و موضوع شیمی درمانی اهمیت دارد. بنابراین همه باید تلاش کنیم جهت داشتن جامعه‌ای سالم پیش رویم.

کد مطلب 4528782
حبیب احسنی پور

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