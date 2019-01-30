محصولات دفاعی قبل از انقلاب نیازمند یک مستشار خارجی بودند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی نوری نژاد در حاشیه افتتاحیه نمایشگاه بزرگ دستاوردهای دفاعی جمهوری اسلامی ایران و نمایشگاه سازندگی، محرومیت زدایی و خدمت رسانی (اقتدار ۴۰ ) با بیان اینکه امروز در کنار تولید محصولات دفاعی کشورمان یک جوان باانگیزه، انقلابی و با چهره ای مصمم قرار دارد و این محصولات را طراحی کرده، ساخته و به کارگیری می کند، اظهار داشت: نگاهی به شناسنامه محصولات دفاعی قبل از انقلاب نشان دهنده آن است که توانمندی های ناچیز پیش از انقلاب همه نیازمند یک مستشار خارجی در کنار آن بود تا از آن بهره برداری شود.

وی با بیان اینکه خوشبختانه امروز جوانان، مهندسان و نظامیان انقلابی موفق شدند تولیداتی داشته باشند که در عرصه های جهانی دشمنان از بیم موشک های نقطه زن در هراس باشند، گفت: در قدیم و ابتدای انقلاب دستاوردها و توانمندی های ناچیزی داشتیم که می توان آن را در حد صفر عنوان کرد ولی امروزه می بینیم به همت جوانان انقلابی و متدین دارای دستاوردهای بزرگی هستیم.

معاون هماهنگ کننده ناجا گفت: تطبیق و نمایش تولیدات فنی، مهندسی، نظامی، دفاعی و خدمات دهی به مردم و ارزش قائل شدن به وقت و شخصیت این عزیزان در مقایسه با پیش از انقلاب از جمله اهداف برگزاری این نمایشگاه به شمار می رود.

سردار نوری نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به خدمات رسانی به مردم اشاره و عنوان کرد: در گذشته یک بازه زمانی یک الی دو ماهه نیاز بود تا خدماتی در راستای صدور گذرنامه و گواهینامه و یا کارت پایان خدمت صورت پذیرد ولی امروز شاهدیم که در ایام اربعین در یک روز ۴۰ هزار گذرنامه صادر و به افراد متقاضی تحویل داده می شود.

معاون هماهنگ کننده ناجا همت و تلاش همه کسانی که دوران دفاع مقدس را درک کرده اند به همراه نیروهای جوان و انقلابی را از جمله مواردی دانست که در خدمت رسانی هر چه بیشتر به مردم نقش دارند.

وی در پایان عنوان کرد: شعار ما می توانیم قطعا در این نمایشگاه تحقق یافته به طوری که صد در صد محصولات داخلی و با استفاده از توان و تجربه جوانان کشور مان به دست آمده است.