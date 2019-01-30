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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۱۰

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۵ خبر داد؛  

ساماندهی ۳۰۰ دستفروش در پایانه آزادی/استقرار در غرفه‌های مسقف شده

ساماندهی ۳۰۰ دستفروش در پایانه آزادی/استقرار در غرفه‌های مسقف شده

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۵ ازساماندهی ۳۰۰ دستفروش در پایانه آزادی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،  علیرضا علی بخشی معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه، با یادآوری این که نگاه شهرداری به دستفروشان، عاری از برخوردهای قهری است از استقرار و ساماندهی بساط گستران واجد شرایط در محدوده پایانه آزادی خبر داد.   

سعید رضایی رئیس اداره ساماندهی منطقه در تشریح اجرای طرح ساماندهی بساط گستران  گفت : پایانه آزادی شاهراه ورودی غرب تهران است و با توجه به ایجاد مشکلات تردد در معابر عمومی، بروز آسیب های اجتماعی، مختل شدن کارکرد خطوط بی آر تی و وسایل نقلیه، طرح ساماندهی بساط گستران اجرا شد تا  امکان تسهیل تردد شهروندان فراهم شود.    

وی افزود : براساس تشخیص خسروآبادی شهردار منطقه و طی مطالعات، بررسی میدانی و تحقیقات سه ماهه، زیرساخت های لازم برای پالایش و ساماندهی بساط گستران با ثبت نام دوهفته ای دستفروشان و دو هفته پالایش و احراز صلاحیت آنان، اخذ حکم قضایی و ایجاد غرفه های مناسب سازی شده و مسقف، در روز هشتم بهمن ماه ۹۷ موفق شدیم تا با همکاری دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۵ و نیروی انتظامی، کارت بساط گستران ثبت نام و احراز صلاحیت شده را توزیع و آن ها را در محل های تعیین شده مستقر کنیم.    

براساس این خبر، از امروز فعالیت دستفروشان خارج از غرفه ها، در پایانه آزادی غیرمجاز بوده و اداره انضباط شهری و ساماندهی منطقه ۵، به افراد متفرقه اجازه فعالیت نخواهد داد.

کد مطلب 4528839

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