کارگردان ایرانی جوایز سوئد را درو کرد/‌ موفقیت برای «مرز»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، علی عباسی با درام «مرز» که درباره دو ترول است که عشق را درسوئد امروز پیدا می‌کنند، موفق به کسب جوایز مهم جشنواره فیلم سوئد شد.

این فیلم که هفته پیش نامزدی اسکار را در بخش گریم چهره و مو کسب کرد، برنده بزرگ جوایز جشنواره سوئدی گولدباگ شد و ۵ جایزه به خانه برد که جایزه بهترین فیلم این جشنواره از آن جمله بود.

«مرز» که برمبنای یک داستان کوتاه نوشته جان اجوید لیندکویست ساخته شده با الهام از افسانه‌های محلی اسکاندیناویایی شکل گرفته است.

اوا ملاندر که برای ایفای نقش خود در این فیلم ۲۰ کیلو وزن اضافه کرد جایزه بهترین بازیگر زن این جشنواره را برد و ایرو میلونوف بازیگر دانمارکی نیز به عنوان بهترین بازیگر مرد نقش مکمل انتخاب شد.

«مرز» چند جایزه تکنیکی نیز برد که شامل بهترین چهره‌آرایی و آرایش مو برای گوران لونداستروم، پاملا گلدامر و اریکا اشپتزیگ بود. لونداستروم و گلدامر برای همین بخش نامزد کسب اسکار امسال شده‌اند. جایزه صدابرداری و بهترین جلوه‌های ویژه نیز نصیب همین فیلم شد.

در این جشنواره همچنین فیلم «بازسازی اوتویا» درباره حمله تروریستی به نروژ که از زبان ۴ بازمانده نقل می‌شود جایزه بهترین کارگردانی را برای کارل یاوِر دریافت کرد و جایزه بهترین مستند سال را هم از آن خود کرد.

برنده بزرگ دیگر این مراسم «گولیاث» ساخته دومینیک لوشر بود که درامی خانوادگی درباره پدری جوان است که جایزه بهترین بازیگر مرد را برای یوآخیم سالکوییست و جایزه فیلمنامه را برای پیتر گرونلوند ، جایزه تدوین را برای دینو یونساتر و جایزه موسیقی فیلم را برای جاناتان تستاد دریافت کرد.

جایزه بهترین فیلم خارجی سال نیز به فیلم «دله‌دزدها» ساخته هیروکازو کورئیدا اهدا شد و این فیلم موفق شد تا فیلم «کوکلاکس کلان سیاهپوست» ساخته اسپایک لی و «جنگ سرد» ساخته پاول پاولیکوفسکی را پشت سر بگذارد.