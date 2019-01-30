مسکو آماده فراهم کردن زمینه مذاکره میان دولت ونزوئلا ومخالفان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی لاوروف» وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت که روسیه آماده است تا امکان مذاکره میان مقامات ونزوئلا و مخالفان این کشور را فراهم کند و در این مورد با کشورهای چین، اروپا و آمریکای لاتین در حال مذاکره است.

لاوروف گفت: اتحادیه اروپا پیشنهاد ایجاد یک کارگروه را داده است. جامعه کشورهای کارائیب نیز ابتکاراتی را مطرح کرده اند، همچنین ایده هایی وجود دارد که اروگوئه و مکزیک ارائه کرده اند. با این حال، رهبران مخالفان در ونزوئلا، که توسط حامیان غربی خود تشویق می شوند، از مذاکره اجتناب کرده اند.

وی افزود: ما واقعا مایل به ایجاد شرایطی برای گفتگو بین دولت و مخالفان هستیم. ما در مورد این مسئله با شرکای ونزوئلایی، چین، کشورهای آمریکای لاتین و اروپایی در حال بحث هستیم. ما همچنین آماده حضور در اقدامات بین المللی در برنامه هایی که برای احزاب ونزوئلا قابل قبول است، هستیم.