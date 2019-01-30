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۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۲۷

معصومه ابتکار:

همه در چارچوب قانون و امنیت ملی باید حرکت کنیم

همه در چارچوب قانون و امنیت ملی باید حرکت کنیم

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: نمی خواهیم یک فضای امنیتی در فضای تشکل های اجتماعی شکل بگیرد و البته همه در چارچوب قانون و امنیت ملی باید حرکت کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در جمع فعالان مشارکت اجتماعی در تالار بزرگ کشور، اظهار کرد: دستاوردها و موفقیت های چهل سال اخیر کشور در حوزه اجتماعی کم نیست و سهم قابل توجه این دستاوردها متوجه خیریه ها و سازمان های مردم نهاد است.

وی خاطر نشان کرد: بخشی از رشد جمهوری اسلامی ایران در توسعه انسانی، نتیجه مشارکت های داوطلبانه و غیر دولتی است.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور تاکید کرد: واقعیت این است که جمهوری‌اسلامی ایران موقعیت های زیادی برای رشد تشکل های مردم نهاد به وجود آورد و ۲۷۰۰ سازمان ثبت شده در حوزه زنان و خانواده داریم.

ابتکار تصریح کرد: رئیس جمهور بر حضور نهادهای مدنی تاکید دارد تا فضا برای دیده بانی و رصد فراهم شود و خوشحالیم که امروز در تمام شاخص های اجتماعی با وجود بسیاری از مشکلات رشد شاخص هایی چون بهداشت و ورزش را با کمک تشکل های غیر دولتی داشتیم.

وی افزود: امروز در شرایطی هستیم که حضور تشکل ها در جامعه مشهود است و در معاونت زنان و خانواده به طور خاص طرحهایی داریم که برون سپاری کردیم و در حال حاضر با بسیاری از تشکل‌ها همکاری برون سپاری داریم.

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفت: امیدوارم شاهد رشد شاخص های اجتماعی بیش از این باشیم و با توجه به اینکه هر دستگاهی گزارشی از تحولات چهل ساله ارائه می دهد خوب است گزارش سازمان های غیر دولتی را در چهل سالگی انقلاب داشته باشیم و برای آینده برنامه ریزی کنیم چرا که فعالیت جوانان در این حوزه بسیار قوی است و در دولت باید برای آنها برنامه ریزی کنیم تا برای افق و مسیر آینده جوانان نقش داشته باشند.

ابتکار در پاسخ به پرسش یکی از فعالان محیط زیست که تقاضای روشن شدن وضعیت دستگیر شدگان محیط زیست را داشت، گفت: در دولت تلاش می کنیم این مشکلات حل شود و نمی خواهیم یک فضای امنیتی در فضای تشکل های اجتماعی شکل بگیرد و البته همه در چارچوب قانون و امنیت ملی باید حرکت کنیم؛ دولت می خواهد از سرمایه اجتماعی عظیم به نحو درستی استفاده کند.

کد مطلب 4528936

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