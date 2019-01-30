شهر تیران و کرون با کمبود فضای سبز روبرو است

به گزارش خبرنگار مهر،‌ امین شکرزاده بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: رویکرد اصلی شهرداری تیران و کرون،‌ رسیدگی به زیبایی و المان‌های شهری است.

وی با اشاره به اینکه روزانه ۲۰ تن زباله جمع آوری می‌کنیم و ۳۳هزار متر مربع در روز نظافت شهری صورت می گیرد، ادامه داد: به زودی دو پارک با درختان مقام به خشکسالی در تیران احداث می‌شود.

شهرداری تیران و کرون ابراز داشت: ایجاد فضاهای بازی استاندارد و جایگزینی آن با اسباب بازی های غیر استاندارد و فلزی از دیگر رویکردهای شهرداری تیران است.

وی بیان داشت: ساماندهی تابلوهای شهری، اصلاح وتعویض سرعت‌گیرهای پلاستیکی و جایگزینی طرح استاندارد آن از دیگر اقدامات شهرداری تیران و کرون است.

شکرزاده با اشاره به اینکه سرانه فضای سبز در شهر تیران و کرون به زیر ۱۰ متر می‌رسد که بدنبال افزایش این سرانه هستیم، اعلام کرد: به دنبال ایجاد زیرساخت هایی برای جذب سرمایه گذار و استفاده از توان بخش خصوصی در حوزه مسائل شهری هستیم.

ایجاد باغ بانوان در تیران و کرون در دستور کار است

وی وجود درب های سنگی در تیران را جزو المان‌ها و نمادهای گردشگری در تیران و کرون برشمرد و افزود: ایجاد باغ بانوان که یکی از مطالبات اصلی شهروندان تیران و کرون بود را در دستور کار قرار دادیم و به زودی این باغ برای بهره مندی مردم به بهره برداری می‌رسد.

شهردار تیران و کرون اضافه کرد: ایجاد ستاد باز آفرینی شهری و ساماندهی جاده تیران به رضوانشهر که یکی از جاده های خطرناک و پر تصادف بود از دیگر مواردی است که در دستورکار شهرداری تیران قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مشکلات بهداشتی فراوانی در کشتارگاه‌های شهر تیران داشتیم، تصریح کرد: با همکاری دامپزشکی توانستیم مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت را برطرف کنیم و این کشتارگاه‌ها به شرایط مطلوب رسید.