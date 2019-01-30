۱۰ بهمن ۱۳۹۷، ۱۷:۴۱

شهردار تیران و کرون:

شهر تیران و کرون با کمبود فضای سبز روبرو است

اصفهان- شهرداری تیران و کرون گفت: سرانه فضای سبز شهروندان تیران به زیر ۱۰ متر می رسد به نوعی که با فقر فضای سبز در محلات مختلف این شهر مواجه هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر،‌ امین شکرزاده بعدازظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: رویکرد اصلی شهرداری تیران و کرون،‌ رسیدگی به زیبایی و المان‌های شهری است.

وی با اشاره به اینکه روزانه ۲۰ تن زباله جمع آوری می‌کنیم و ۳۳هزار متر مربع در روز نظافت شهری صورت می گیرد، ادامه داد: به زودی دو پارک با درختان مقام به خشکسالی در تیران احداث می‌شود.

شهرداری تیران و کرون ابراز داشت: ایجاد فضاهای بازی استاندارد و جایگزینی آن با اسباب بازی های غیر استاندارد و فلزی از دیگر رویکردهای شهرداری تیران است.

وی بیان داشت: ساماندهی تابلوهای شهری، اصلاح وتعویض سرعت‌گیرهای پلاستیکی و جایگزینی طرح استاندارد آن از دیگر اقدامات شهرداری تیران و کرون است.

شکرزاده با اشاره به اینکه سرانه فضای سبز در شهر تیران و کرون به زیر  ۱۰ متر می‌رسد که بدنبال افزایش این سرانه هستیم، اعلام کرد: به دنبال ایجاد زیرساخت هایی برای جذب سرمایه گذار و استفاده از توان بخش خصوصی در حوزه مسائل شهری هستیم.

ایجاد باغ بانوان در تیران و کرون در دستور کار است

وی وجود درب های سنگی در تیران را جزو المان‌ها و نمادهای گردشگری در تیران و کرون برشمرد و افزود: ایجاد باغ بانوان که یکی از مطالبات اصلی شهروندان تیران و کرون بود را در دستور کار قرار دادیم و به زودی  این باغ برای بهره مندی مردم به بهره برداری می‌رسد.

شهردار تیران و کرون اضافه کرد: ایجاد ستاد باز آفرینی شهری و ساماندهی جاده تیران به رضوانشهر که یکی از جاده های خطرناک و پر تصادف بود از دیگر مواردی است که در دستورکار شهرداری تیران قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه مشکلات بهداشتی فراوانی در کشتارگاه‌های شهر  تیران داشتیم، تصریح کرد: با همکاری دامپزشکی توانستیم مشکلاتی که در این زمینه وجود داشت را برطرف کنیم و این کشتارگاه‌ها به شرایط مطلوب رسید.

