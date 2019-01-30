ضرورت اهتمام به پتانسیل منطقه گردشگری گلابر

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد سلطانی در کارگروه میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان که در سالن شهید شهریاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان برگزار شد، بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های منطقه گردشگری گلابر، افزود: در برهه کنونی صنعت گردشگری می‌تواند به توسعه مناطق مختلف استان، از جمله منطقه گلابر که از ویژگی‌های بارز گردشگری برخوردار است، کمک کند.

وی با اشاره به اینکه منطقه گردشگری گلابر یکی از مناطقی است که نیازمند شناسایی آن به سرمایه‌گذاران است، تصریح کرد: خوشبختانه مجموعه سد گلابر از ظرفیت‌های خوبی از جمله ذخیره آبی مطلوب برخوردار است و همین امر باعث می‌شود که زمینه برای جذب گردشگر به این منطقه فراهم شود، مهم‌تر از همه اینکه سد گلابر همانند سایر سدهای استان، محدودیت‌هایی را که مانع توسعه صنعت گردشگری می‌شود را ندارد.

سلطانی با یادآوری اینکه عدم استقبال سرمایه‌گذاران از فراخوان طرح گردشگری سد گلابر باید مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: بی‌شک این عدم استقبال می‌تواند عوامل مختلفی داشته باشد که یکی از آن‌ها شناخته نشدن ظرفیت‌هایی است که در این بخش وجود دارد. همچنین شرایط عمومی اقتصادی حاکم بر کشور و نیز اتخاذ سیاست‌گذاری‌های مختلف در حوزه گردشگری را نیز باید به این عوامل اضافه کرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار زنجان در ادامه و در خصوص احداث ناحیه کارگاهی ظریفان اظهار کرد: معتقدیم شرایط واگذاری زمین‌های شهرک صنایع‌دستی ظریفان باید در کارگروه مربوطه با اخذ تصمیمات نهایی به تصویب برسد. از طرفی این واگذاری‌ها باید به صورت خام به متقاضیان صورت گیرد.

سلطانی همچنین بحث گردشگری و بوم‌گردی را به‌عنوان تاثیرگذارترین آیتم در توسعه گردشگری استان دانست و خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این راستا اقداماتی که از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان برای ارتقای هویت روستایی و کیفیت‌افزایی بافت‌ها در این مناطق انجام شده، قابل تقدیر است.