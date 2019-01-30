تصدی گری سازمان تبلیغات باید به حداقل برسد/ تاکید بر تبلیغ نوین

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به استان کرمان سفر کرده است، چهارشنبه ۱۰ بهمن با فعالین جبهه فرهنگی انقلاب در استان کرمان دیدار و گفتگو کرد.

فعالین جبهه فرهنگی انقلاب در این نشست دیدگاه های خود را در مورد سازمان تبلیغات و فضای فرهنگی کشور بیان کردند.

حجت الاسلام حقانی از اساتید دانشگاه کرمان در این نشست گفت: هدف سازمان تبلیغات نظارت و حمایت از مجموعه های مردمی بود ولی وارد فضای تصدی گری و دخالت شده است که این امر باعث شده نیازمند ساختارهای مختلف شود. سازمان تبلیغات امروز از مردم فاصله گرفته و به یک نهاد کارمندی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: جشن های ۲۲ بهمن دولتی شده است در حالی که این مسئله در سال های گذشته به صورت مردمی اداره می شد.

شعاعی تهیه کننده صدا و سیما نیز گفت: چهل سال مقطع مناسبی برای آسیب شناسی است. نگاهی به بیانات امام و رهبر انقلاب نشان می دهد علارغم تمام دستاوردهای نظام، ساختارهای حاکمیتی موجود حتی ساختارهای برآمده از انقلاب مثل سازمان تبلیغات، به کارآمدی لازم نرسیده اند و ما شاهد غلبه ساختارها بر خلاقیت ها هستیم.

اسدی نماینده سازمان اوج نیز گفت: باید یک هم افزایی جدی بین فضای رسانه ای و سازمان تبلیغات اسلامی صورت گیرد.

استاد دانشگاه باهنر کرمان نیز در این نشست گفت: برای تربیت در دانشگاه یک مقدار دیر شده است. اگر بشود بخشی از سازمان تبلیغات به این بحث معطوف شود که بر مهدکودک ها و پیش دبستانی ها تمرکز و سرمایه گذاری شود، اثرگذاری در دراز مدت بیشتر خواهد بود.

حجت الاسلام رضایی معاون تبلیغ حوزه های علمیه گفت: باید آئین نامه یکسانی در مورد روحانیون هجرت و مستقر نوشته شده که خلاء این موضوع باعث سواستفاده هایی شده است.

حجت الاسلام رنجبر امام جماعت مسجد خاتم الانبیا گفت: ما با قشری از مردم روبرو هستیم که با دین فاصله زیادی پیدا کرده اند و ظرفیت هایی که ما داریم با فضای آنها تناسب ندارد. ما باید ظرفیت سازی جدیدی صورت دهیم. ما این قشر را به درستی نمی فهمیم و دغدغه های او را نمی دانیم و در عین حال طبق سلیقه خود برای آنها برنامه ریزی می کنیم. ما از فرهنگ طرف مقابل خود شناختی نداریم.

شفیعی مسئول واحد خواهران امام جمعه کرمان گفت: ما در عرصه اجتماع و فرهنگ و سیاست نقش جدی ای برای خواهران قائل نیستیم. سازمان ها و نهادهای مختلف در حوزه زنان به صورت سلیقه ای وارد شده اند. از سوی دیگر ما از قشر خاکستری غافل شده ایم لذا ضرورت دارد که ما یک مرجعی را به رسمیت بشناسیم که نقش فرماندهی و حمایتی و برنامه ریزی را بر عهده بگیرد. ما در استان کرمان متولی خاصی در حوزه بانوان نداریم.

دهقان از فعالین فرهنگی کرمان گفت: نرخ ۲۲.۳ در بین جامعه کارگری کرمان در مورد اعتیار وجود دارد. گرایش زنان به اعتیاد در استان کرمان چهار برابر مردان است. آمارهای اعتیاد و نگرش مثبت به مواد در اعتیاد به شدت بالاست. کرمان بالاترین آمار مصرف الکل در بین دانش آموزان در کل کشور را دارد. طلاق و حاشیه نشینی و تن فروشی، ایدز و... چالش هایی است که در این استان وجود دارد.

وی ادامه داد: محو شدن و کم تر دیدن آسیب های اجتماعی، عدم متولی در خصوص آسیب های اجتماعی، اصرار بر پنهان کاری، عدم وجود محتوای دینی در مبارزه با اعتیاد و ... از دیگر چالش های استان است.

حجت الاسلام قمی نیز در انتهای این جلسه گفت: اینکه ما حرف های هم را بفهمیم و بر نقاط کلیدی تاکید کنیم نشانه بلوغ انقلاب اسلامی است.

وی ادامه داد: حتما تصدی گری در سازمان باید به حداقل برسد و سازمان تبلیغات باید نقش حمایتی داشته باشد. مردمی کردن تبلیغ تحول بزرگی در فرهنگ کشور است. مسجد را باید جدی گرفت متولی مسجد باید یک مرکز به صورت متمرکز باشد که ما پیشنهاد داده ایم این مسئله به سازمان تبلیغات محول شود.

وی در پایان گفت: ما به تبلیغ سنتی بسنده نخواهیم کرد و بر تبلیغ نوین تاکید خواهیم داشت. البته نباید تبلیغ چهره به چهره را نادیده گرفت. سازمان تبلیغات همین افراد هستند و ما صرفاً حامی هستیم.