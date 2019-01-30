اعتراض پولاد کیمیایی به پذیرش فیلم «تختی» در جشنواره/ ملاک چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه چهارشنبه ۱۰ مهرماه، نشست رسانه ای فیلم سینمایی «معکوس» به کارگردانی پولاد کیمیایی در پردیس سینمایی ملت و در خلال سی هفتمین جشنواره فیلم فجر برگزار شد.

کیمیایی در ابتدای این نشست گفت: این فیلم برای من به لحاظ تکنیکی فیلم سختی بود. باید بگویم یک بار کار ساخت این فیلم متوقف شد ولی تورج منصوری در مقام پشتیبان به من اعتماد کرد و کار را ادامه دادیم.

وی درباره اینکه چرا خودش به عنوان بازیگر در این اثر حضور نیافته است، اظهار کرد: جهان بازیگری با جهان کارگردانی فرق می‌کند. برای مثال مل گیبسون با اینکه یک بازیگر خوبی است در فیلم خودش بازی نمی‌کند. من هم به دلیل اینکه سرم بسیار شلوغ بود، در این اثر بازی نکردم. ضمن اینکه دوست داشتم کارگردانی را تجربه کنم.

کیمیایی افزود: درباره محمد خوشنام سرمایه گذار فیلمم هم باید بگویم با اینکه بسیاری از سرمایه گذاری در آثار ترسیده اند او که یک تاجر است پول‌های تمیزی وارد پروژه کرد و شجاعانه پای فیلم ایستاد.

خوشنام هم اظهار کرد: خوشحالم که فرصتی شده و خداوند کمک به من کمک کرده است تا در بین هنرمندان قرار بگیرم. یک بار من در چین در دفترم بودم فردی چینی به من زنگ زد و گفت دوست دارید سرمایه گذار یک فیلم باشید؟ من گفتم نه من یک تاجرم نه سرمایه گذار فیلم. البته او به من گفت آنکه دوست دارد تو سرمایه گذار فیلمش شوی یک ایرانی است که در نهایت ما جلسه ای با آقایان کیمیایی گذاشتیم و وارد این حوزه شدم. از سوی دیگر به یاد دارم ما در جوانی برای رزمنده‌های جنگ تئاتر بازی می‌کردیم و به نوعی با این حوزه آشنایی داشتم.

وی ادامه داد: من گله‌ای هم دارم؛ آقای تختی به جوانمردی در کشور ما شهره است بنابراین اگر تختی بود و این بی برنامگی امروز جشنواره را می‌دید حتما ناراحت می‌شد چراکه ما برای اکران رسانه ای برنامه‌ریزی کرده بودیم اما به ناگاه این اتفاق رخ داد. سی و هفت سال جشنواره برگزار می‌شود اما می‌بینیم مثل سال‌های نخست برگزاری اجرا می‌شود.

سپس کیمیایی درباره شخصیت‌پردازی کاراکترهای این اثر عنوان کرد: شخصیت پدر در این فیلم یک شخصیت مرموز و گمشده است. دوست نداشتم خیلی به آن بپردازم و می‌خواستم در یک ابهام باقی بماند. او فردی بود که خودش را برای آرمان‌های بزرگ فدا کرده و همین موضوع باعث نابودی زندگی شخصی او شده بود. ضمن اینکه پدر به عنوان یک کاراکتر در فیلم نبود بلکه او یک تیپ بود.

کیمیایی ادامه داد: به نظرم هیجان از سینمای ایران رفته بود و من حس کردم باید این فیلم را بسازم ضمن اینکه من به دنبال عنوان کارگردانی نبودم بلکه می‌خواستم تجربه کنم. من می‌خواستم داخل یک آپارتمان نروم و فیلمی بسازم که ضربان قلب‌ها را تند می‌کند. به دنبال این بودم که فیلم در لایه‌های زیرین به نقد اجتماعی بپردازد.

سپس شهرام حقیقت دوست بازیگر «معکوس» گفت: من به خاطر این بی‌برنامگی هنوز فیلم را ندیدم و نمی‌توانم درباره نقشم چیزی بگویم تنها می‌توانم بگویم پولاد برای کار اولش، سوژه سختی را انتخاب کرد امیدوارم حاصل فیلم چیز درخوری شده باشد.

لیلا زارع دیگر بازیگر این اثر هم عنوان کرد: من تجربه زیستی نقشی را که ایفا کردم داشتم البته خیلی از دختران سرزمینم این تجربه را داشته‌اند.

سپس تورج منصوری فیلمبردار این فیلم توضیح داد: به نظرم مسعود کیمیایی حرمت تفاوت آثارش با اثر پسرش را نگه داشته به طوری که من سر صحنه ندیدم که تغییری در فیلم پولاد بدهد.

پس از صحبت‌های منصوری، کیمیایی بیان کرد: من نمی‌توانم بگویم از سینمای پدرم تاثیر نگرفته‌ام. من اقامه سینما را از پدرم یاد گرفته‌ام بنابراین نمی‌توانستم یک پز متفاوت به خودم بگیرم اما قهرمان داستان من با قهرمان فیلم پدرم تفاوت دارد. با این وجود نمی‌دانم ادامه فیلمسازی ام شبیه به پدرم می‌شود یا نه اما می‌خواهم زاویه خودم را پیدا کنم.

علیرضا کمالی دیگر بازیگر «معکوس» هم با بیان اینکه فیلم را ندیده است، توضیح داد: برای من جالب بود که پولاد می‌خواهد فیلم بسازد اما تم فیلم برایم بسیار جذاب بود به طوری که در سکانس‌های پایانی کیف کردیم.

سپس پولاد کیمیایی گفت:‌من چهارده سال در این حوزه بوده ام اما نمی‌دانم چرا عده ای با من خصومت دارند. نمی‌خواهم غر بزنم و دوست دارم حالم خوب باشد اما همه دوستان به مسایل ما تکه ای انداختند در حالی که ما فیلم را با پول‌های تمیز ساختیم. در فیلم من دو پلان به ممیزی خورد.

وی ادامه داد: چرا سانس ما باید جواب شود؟ چون ما مظلوم هستیم؟ ما می‌دانیم این پول‌ها از کجا می‌آیند، اگر نجابت می‌کنیم دلیل نمی‌شود بلد نباشیم. اتفاق امروز توهین‌آمیز بود چراکه حتی از ما اجازه هم نگرفتند. بر مبنای چه چیزی فیلم تختی دیده و انتخاب شده است؟ چون سعید ملکان آن را ساخته است؟ فیلم من از بیست روز پیش آماده بود اما من به عنوان فیلم اولی باید در بخش نگاه نو باشم اما افرادی باید در بخش سودای سیمرغ باشند که اصلا از کودکی در سینما نبودند، در حالی که من از کودکی در سینما بودم.