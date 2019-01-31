کارگاه داستان نویسی با موضوع «خانواده همدانی» برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام شفیعی درباره این کارگاه گفت: قرار است این کارگاه چند ساعته با حضور ۵ نویسنده تازه قلم همدانی و با هدف تقویت نگاه و کمک به نگارش قصه های بهتر برگزار می شود.

نویسنده‌ مجموعه‌ پنج جلدی «جزیره بی‌تربیت‌ها» ادامه داد: موضوع این کارگاه، خانواده همدانی است و قرار است جنبه های بومی زندگی در این شهر و استان های غربی در داستان هایی که پس از این کارگاه توسط نویسندگان نوقلم همدانی نوشته می شود، دیده شود.

وی افزود: این که نویسنده ها به قصه های بومی و موضوعات مبتلابه توجه کنند، بسیار حائز اهمیت است و ایده خوبی است که بتوانیم نویسندگان جوان را به سمتی ببریم که به موضوعات اطراف و منطقه خود توجه کنند.

شفیعی گفت: بعد از برگزاری این کارگاه، قرار است نویسندگان جوان در مدت یک ماه و بر اساس آموخته های این کارگاه، داستانی را به نگارش درآورند که در کارگاه بعد مورد خوانش و نقد و بررسی قرار گیرند.

این نویسنده با اشاره به شیوه تدریس در این کارگاه گفت: متدی که من برای تدریس در کارگاه ها از آن استفاده می کنم؛ ترکیبی از تئوری های حوزه داستان نویسی و تجربیات شخصی من است.

وی توضیح داد: معتقدم تئوری ها به طور کلی جنبه کارگاهی دارد و صرف پیگیری این شیوه برای نویسنده شدن کافی نیست. به بیان دیگر می شود مهارت را آموزش داد اما هنر این گونه نیست. اگر قرار باشد اندیشه تبدیل به اثر هنری شود باید نگاه تغییر کند و نویسنده نوقلم شخصیت نویسندگی پیدا کند.

این نویسنده در خاتمه گفت: نویسندگانی که در این کارگاه حضور خواهند داشت، هم به لحاظ سنی و هم عمر نویسندگی بسیار جوان هستند و قطعا برگزاری چنین کارگاه هایی می تواند در هدایت درست علاقه مندان به نویسندگی از یکسو و گسترش فرهنگ و تعمیق کتاب خوانی بسیار موثر باشد.