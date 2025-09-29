اختتامیه کارگاه نویسندگی «بادبان های کلام» در بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس انجمن اهل قلم استان بوشهر ظهر دوشنبه در اختتامیه کارگاه نویسندگی «بادبان های کلام» ضمن تقدیر از اساتید کارگاه نویسندگی دوره بادبان های کلام برگزاری کارگاه های نویسندگی را برای نویسندگانی که تازه پا به عرصه گذاشته اند یک ضرورت دانست.

نصرالله شفیعی با اشاره به نگاه تخصصی در حوزه نویسندگی تاکید کرد هر چند استعداد و پشتکار دو عامل مهم در نویسندگی است ولی بدون اطلاعات تخصصی در حوزه نوشتاری کسی نمی تواند یک نویسنده خوب و اثر گذار باشد.

وی تاکید کرد: علاقه به هنر امری ذاتی است و هر اثری که آمیخته با هنر باشد هم ماندگاری آن و هم اثر بخشی و جذابیت آن بیشتر است.

شفیعی ضمن تقدیر از همه عوامل اجرایی که مسئولیت برگزاری و اجرای برنامه ها را برعهده داشتند تاکید کرد که در آینده‌ای نه چندان دور جلسات نقد و بررسی کلاس ها در حوزه نویسندگی ادامه پیدا خواهد کرد.

لزوم شناخت چهره های فرهنگی و هنری

مسعود عرب زاده عضو هئیت رئیسه انجمن اهل قلم استان بوشهر از لزوم شناخت چهره های فرهنگی و هنری تاکید کرد.

وی با بیان اینکه مطالعه آثار بزرگان نویسندگان، پژوهشگران و شاعران استان کمک بزرگی به زاویه دید، تجربه و درک بهتری از مسائل اطراف به ما می دهدیادآور شد : مهمترین وظیفه‌ای که برعهده صاحبان نو قلم است شناخت آثار و تاثیر نویسندگان و مترجمان بومی است که چقدر به جامعه خدمت کرده اند.

سبحان زنگی شاعر و پژوهشگر در کارگاه بادبان های کلام خاطرنشان کرد : نیاز نوشتن یک شاهکار و داستان رنگ و لعابدار، تمرین و تکرار بدنویسی های آغازین است، تا شیر را باز نکنید آب جاری نمی شود.

وی با اشاره به ظرفیت و پتانسل خودِ نویسنده گونهء نثر و نوع روایت هم برای برقراری با مخاطب اولویت بعدی ست بیان کرد: ظرفیت‌های بومی و استفاده از سوژه‌های شناخته شده و آشنا برای نویسنده و استفاده بجا همراه با بسترسازی‌های مناسب در به کار بردن اصطلاحات بومی و محلی هم می تواند سکوی پرتاب خوبی هم برای داستان و هم نویسنده باشد.

مراسم اختتامیه کارگاه نویسندگی بادبان های کلام با حضور سید حسین جعفری مدیرکل سیاسی استانداری بوشهر سید عبدالعزیز بلادی مدیر کل سابق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، نصرالله شفیعی مدیر کل سابق اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر، حسین لطفی نیا تهیه کننده برنامه صداوسیمای مرکزبوشهر، عبدالکریم نیسنی نویسنده و پژوهشگر و ابراهیم کامران معاون فرهنگی رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر برگزار شد.

در این جلسه آرمان روستایی، علی خانی زاده، امین فرامرزی، بهنام هنری، ضحا خانی زاده، مجید ترانه، منوچهر تل اشکی، سایمان بهروزی، مهدی قائمیان، مکیه محمدی، فرشته محمدی، سیده فاطمه هاشمی، ریحانه فخرایی، طاهره حیدرپور، فرزانه دهقانی، فاطمه اسمعیلی، مریم جعفری، آرزو خسروانی، مرضیه فریدونی، رزجوکار، شیدا صالح احمدی، شادی برزگر، طناز آسیم، مریم مسعودیان، عزت دهقان، هانا دهقان، نرجس غلامی، فاطمه آذین، فاطمه نشاط، حمیده شاه حسینی، هدی عموری، کبری معتمی، سمیرا کشاورز، راضیه کازرونیان، ندا موسوی نژاد، زهرا خرمی، مریم شیخیونی در سالن جلسات کنفرانس اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر برگزار شد.