یک هزار و ۱۰۰ روستای محروم کشور به شبکه تلفن همراه متصل شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد آذری جهرمی ظهر پنج شنبه در حاشیه سفر به دماوند در جمع خبرنگاران گفت: از روز گذشته یک هزار و ۱۰۰ روستای محروم در مناطق هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان به شبکه سراسری تلفن همراه متصل شدند و ۲ اپراتور در این روستاها مشغول ارائه خدمات است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که توسعه تکنولوژی « ای. دی. اس. ال» به «اف. تی. تی. سی» برای ارتقا سرعت اینترنت خانگی به ۷۰ مگابیت، به عنوان پایلوت در دزفول رونمایی شد، گفت: این طرح در کوتاه ترین زمان ممکن به سراسر کشور توسعه خواهد یافت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تحریم های ظالمانه چه اثری بر توسعه فناوری ارتباطات در کشور داشته است، ادامه داد: طبیعتا تحریم های ظالمانه بر بخش «آی. سی. تی» اثر داشته است، در این بخش ۷۰درصد هزینه ها ارزی و ۳۰ درصد ریالی است، اما ۱۰۰ درصد درآمد این بخش ریالی است، البته این تحریم ها سبب شد، تا امروز بیش از ۷۰ درصد بخش پسیو شبکه ها تولید داخل شده است و ۱۰ درصد در بخش اکتیو سهم داشتیم.

آذری جهرمی گفت: تا حدود ۳۵ درصد از سهم تجهیزات اکتیو شبکه از تولیدات داخلی خواهد شد و طبیعتا مدیریت هزینه های اپراتو و کاهش هزینه های آن ها نیز در دست اقدام است، اما در بخش آی سی تی در بخش کلان در حال توسعه هستیم.