دو اشکال اساسی طرح تحول سلامت/ قرار نبود وارد میدان مین شوم

به گزارش خبرنگار مهر، سعید نمکی، شامگاه پنج شنبه در نشست مجمع انجمن های علمی گروه پزشکی در سالن دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، افزود: اعتقاد من به انجمن های علمی، زبانی نیست، بلکه با این نگاه بزرگ شده ام.

وی با اشاره به اهمیت انجمن های علمی گروه پزشکی در پیشبرد برنامه های نظام سلامت، گفت: هر وزیری اگر در سیاستگذاری های کلان از ظرفیت انجمن های علمی استفاده نکند، به بیراهه می رود.

نمکی، تشکیل اتاق فکر در وزارت بهداشت را یکی از برنامه های خود در صورت کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد.

وی با اشاره به موفقیت کشور در زمینه کنترل بیماری های واگیر، در عین حال، چالش امروز نظام سلامت ایران را بیماری های غیر واگیر دانست و گفت: وزارت بهداشت به تنهایی قادر به کنترل این بیماری ها نیست و می بایست از مشارکت همه به خصوص انجمن های علمی، کمک بگیرد.

نمکی با اشاره به چالش های پیش روی حوزه سلامت و وزارت بهداشت، افزود: قرار نبود به میدان مین بیایم، زیرا از افتادن به ورطه ای که خیلی اوضاع و احوال را خوش نمی دیدم، تردید داشتم. با این حال، تکلیفی بود که به من محول شد.

سرپرست وزارت بهداشت، با اشاره به دستاوردهای طرح تحول سلامت که حمایت از هزینه های درمانی فرودستان جامعه بوده است، افزود: این طرح با دو مشکل اساسی مواجه بوده است.

نمکی گفت: گره نخوردن طرح تحول سلامت به منابع پایدار مالی برای ادامه حیات و توزیع ناعادلانه و غیر منطقی منابع در بعضی جاها، از مشکلات اساسی طرح تحول سلامت است.

وی، یکی از ماموریت های معاون درمان وزارتخانه را تشکیل کمیته ای با حضور انجمن های علمی برای برنامه ریزی در حوزه کلان نظام سلامت و طرح تحول سلامت عنوان کرد و افزود: ما باید اقتصاددانان سلامت را قانع کنیم، گام هایی که بر می داریم، منطقی است.

سرپرست وزارت بهداشت، با انتقاد از بیمه رایگان 5.5 میلیون نفر در کشور که توان مالی برای پرداخت هزینه های درمان داشته اند، گفت: ما باید بیشترین خدمات را برای فرودستان ارائه بدهیم و کمتر به افراد توانمند خدمات رایگان بدهیم. زیرا، در هیچ جای دنیا، خدمات درمانی برای همه رایگان نیست.

نمکی در ادامه به تهدیدها و تخریب هایی که جامعه پزشکی را هدف قرار داده است، اشاره کرد و افزود: ما باید بتوانیم اگر لکه ناپاکی در حرفه و جامعه پزشکی هست، خودمان آن را پاک کنیم.

وی ادامه داد: من نمی توانم به حقوق مردم بی اعتنا باشم و باید این پیام را بدهیم که خودمان داوطلبان اصلی پاکیزگی در حرفه پزشکی هستیم.