آمریکایی ها به دنبال چنگ انداختن بر میدان گازی عکاز در غرب عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، یک منبع آگاه در شورای استان الانبار از تحرکات نیروهای آمریکایی در انجام عملیات شناسایی و پرسه زنی در میدان گازی عکاز در غرب الانبار خبر داد.

این منبع بیان کرد: نیروهای آمریکایی با حمایت بالگردهای جنگی اقدام به عملیات شناسایی در میدان گازی عکاز در القائم در استان الانبار کردند. علت انگیزه های واقعی از این عملیات شناسایی و هدف آن مشخص نیست.

منبع مذکور افزود: نیروهای آمریکایی گهگاهی اقدام به عملیات شناسایی در برخی مراکز و شهرها می کنند که با هماهنگی نیروهای فرماندهان امنیتی عراق نیست.

این در حالی است که قبلا حمید الهایس رئیس شورای نجات الانبار گفته بود که آمریکایی ها به دنبال تسلط بر میدان گازی عکاز در منطقه القائم در استان الانبار در غرب عراق از طریق ایجاد پایگاه در نزدیکی آن هستند.