ناصر بابایی روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: چندین اکیپ از کارشناسان شبکه بهداشت و درمان پلدختر بر نحوه توزیع آب آشامیدنی به وسیله تانکرهای سیار از نظر کلر سنجی نظارت دارند.

وی افزود: کارشناسان در صورتی که از میزان کلر آب آشامیدنی توزیعی اطمینان حاصل کنند اجازه توزیع می دهند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان پلدختر گفت: خوشبختانه بهداشتی و غیر میکروبی بودن آبهای توزیع شده در سطح شهر به وسیله آزمایش ها ثابت شده و روند نظارت و کلرسنجی همچنان استمرار دارد.

وی افزود: سه اکیپ از شبکه بهداشت و درمان همراه با نیروهای شرکت آبفا پلدختر در سطح شهر عملیات کلرسنجی آب های توزیعی به وسیله تانکرهای سیار را انجام می دهند.

بابایی خاطرنشان کرد: آب های بسته بندی شده در بیمارستان امام خمینی پلدختر با همکاری مدیریت بحران و فرمانداری پلدختر تهیه و توزیع شده است.

رئیس شبکه بهداشت و درمان پلدختر به مردم توصیه کرد: برای تهیه و تامین آب آشامیدنی از ظرف های تمیز استفاده و قبل از مصرف آب را بجوشانند.