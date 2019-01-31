امار زمین خواری و دریاخواری در هرمزگان بالا است

به گزارش خبرنگار مهر، عادل آذر ظهر پنجشنبه در یازدهمین جلسه شورای اداری هرمزگان، که در سالن جلسات فرمانداری بندرعباس برگزار شد، بیان داشت: دیوان محاسبات از مردم در قوه مقننه است، باید به دنبال جهان بینی حاکم یر دیوان محاسبات باشیم تا بتوانیم ارزیابی درستی داشته باشیم.

آذر عنوان کرد: خوشبختانه در بخش اجرایی استان ها کمترین مشکل وجود دارد، موضوع آلومینیوم المهدی و مشکلاتش به سازمان خصوصی سازی باز می گردد و ارتباطی با دستگاه های اجرایی استان هرمزگان نداشت.

وی با بیان اینکه استان هرمزگان یکی از استان های پاک کشور در حوزه مدیران اجرایی است، تصریح کرد: موقعی که در دیوان محاسبات شروع به کار کردیم یک استراتژی مبنی بر نظارت مستمر مالی پیشگیرانه، هدایتگرانه و مقتدرانه برای آن ترسیم شد و تلاشمان پیاده سازی آن بر تمامی حسابگران بود.

آذر ادامه داد: این راهبرد سه عنصری در راستای بهبود خدمات رسانی به مردم است و مسیر توسعه تسریع یابد و هیچگاه نمی خواهیم نظارت مانع توسعه شود.

وی با بیان اینکه زمانی که برخی گزارشات ارائه می شود، شائبه های اشتباهی ایجاد می شود، اظهارداشت: باید گزارشات به صورت کامل و صحیح اطلاع رسانی شود و بسیاری از گزارشات به واسطه انحراف معیار شکل می گیرد.

آذر خاطرنشان کرد: در ارزیابی ها، بالای ۹۸ درصد مدیران پاک دست بوده و تنها اشکال در انحراف معیار و درک ناصحیح از قانون است، اکثر مدیران انسان های با شرف و دست پاکی هستند.

وی با بیان اینکه در قضیه مدیران حقوق بگیر نجومی با آن همه سر و صدا تنها ۳۹۷ نفر شامل شدند، خاطرنشان کرد: هدایتگری یعنی مدیران دستگاه های اجرایی در حین تصمیم گیری و اجرا از کارشناسان دیوان محاسبات استانی بهره ببرند.

رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه به دنبال رو کم کنی، پرونده سازی و مچ گیری نیستیم، بیان کرد: مدیران باید جسارت داشته باشند و دیوان محاسبات را یار خود بدانند و به هیچ وجه به دنبال ممانعت مدیران از تصمیم گیری نیستیم.