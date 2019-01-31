فروریختن تمدن غرب نزدیک است/ لزوم توجه به اقتصاد تبلیغ

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به زاهدان سفر کرده است، با روحانیون مستقر و هجرت، ائمه جماعات و روحانیون جهادی استان سیستان و بلوچستان دیدار و گفتگو کرد.

حجت الاسلام سلیمانی در مورد کاستی های فرهنگی گفت: عدم امکان شیوه های نوین تبلیغ در شهرستان ها، موازی کاری های نهادهای فرهنگی در اعزام مبلغ، نبود حمایت در فعالیت های جهادی روحانیون از اصلی ترین مشکلات فرهنگی امر تبلیغ است.

حجت الاسلام هادی بامعلی در این نشست گفت: کسانی که در عرصه تبلیغ در این استان فعالیت می کنند با مصائبی مواجه اند که مبلغین در سایر استان ها کمتر با آن مواجه اند یکی از این مصائب مشکلات شدید معیشتی مردم این منطقه است. استان ما محرومیت های زیادی دارد.

حجت الاسلام سیدعبدالحسین سجادی نیز در این نشست اظهار داشت: استان سیستان و بلوچستان دارای ظرفیت های فراوانی است. رهبر انقلاب بحث توسعه سواحل مکران را مطرح فرمودند که لازم است سازمان تبلیغات و دیگر نهادها به پیوست فرهنگی این مسئله نیز توجه کنند.

وی ادامه داد: توجه به تقویت علمی مبلیغین نیز باید در دستور کار قرار گیرد.

یک مبلغ سیستانی نیز در این نشست گفت: باید مدل فقه حکومتی و نظام ولایت فقیه را در مدل های کوچک تر مثل مسجد داشته باشیم و به موضوع مسجد محوری توجه شود. سازمان تبلیغات اسلامی می تواند تشتت هایی که در اداره مسجد که از سوی متولیان مختلف به وجود می آید، رفع کند.

حجت الاسلام قمی نیز در پایان سخنرانی های حضار، اظهار داشت: همین عدد حداقلی که روحانیون مستقر و کارمندان سازمان تبلیغات دریافت می کنند، برابر با بودجه ای است که سال آینده برای سازمان تبلیغات در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: من یک سوال طلبگی دارم که خوب است بر آن تامل شود، ما به عنوان یک طلبه باید فکری برای مسئله زندگی طلاب در زندگی تبلیغی شان بکنیم. احیای موقوفات، جذب درآمد از سرمایه داران، و... از پیشنهاداتی است که می توان انجام داد. اما مسئله این است که ما طلبه هستیم نه کارمند.

وی افزود: اینکه چگونه باید مسئله اقتصاد تبلیغ را حل کنیم، خود طلبه ها باید برای این فکر کنند. لذا سوالات مهم تری در میان است یکی این است که برای چرخیدن چرخه تبلیغ و اقتصاد تبلیغ چه باید کرد؟ نباید گردن دستگاه تبلیغی جلوی دولت کج باشد.

حجت الاسلام قمی گفت: رهبر انقلاب چندی پیش خطاب به دفتر تبلیغات گفتند طلبه ای که به یک روستا برای تبلیغ می رود باید به نقطه ای برسد که اهالی آن منطقه پس از مدتی خود به مبلغ تبدیل شوند. این یعنی اینکه باید تبلیغ را مردمی بکنیم. اگر در دوره ای به هر دلیل طلبه ای نتوانست در منطقه ای به تبلیغ برود اهالی آن منطقه بهره ای و سطحی از تبلیغ را خودشان داشته باشند و به دیگران انتقال دهند.

وی ادامه داد: برای چهل سالگی انقلاب باید به مردم چه بگوییم؟ باید بیان کرد که تا قله مسیر سختی باقی مانده و باید در این مسیر استقامت کرد. چیزی به فروریختن تمدن غرب باقی نمانده است و باید در این مسیر مقاومت داشته باشیم.