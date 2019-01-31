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۱۱ بهمن ۱۳۹۷، ۱۶:۵۲

در اکران مردمی؛

«متری شش و نیم» به سانس فوق‌العاده رسید/ استقبال از اولین جامانده

«متری شش و نیم» به سانس فوق‌العاده رسید/ استقبال از اولین جامانده

فیلم سینمایی «متری شش و نیم» به کارگردانی سعید روستایی در پردیس کورش به سانس فوق العاده رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «متری شش و نیم» به کارگردانی سعید روستایی که امشب پنجشنبه ۱۱ بهمن در سالن فاروس و گراند سینمای پردیس سینمایی کورش ساعت ۲۲:۳۰ اکران می‌شود  با استقبال مخاطبان این پردیس همراه شد و در ۲ سالن در سانس های ۲۲:۱۰ و ۲۲ به سانس فوق‌العاده رسید.

همچنین فیلم «قصر شیرین» ساخته رضا میرکریمی با حضور حامد بهداد نیز در پردیس کورش اکران می‌شود که این اولین اکران مردمی «قصر شیرین» به شمار می رود.

روز گذشته در اولین روز برگزاری سی و هفتمین جشنواره فیلم فجر، «متری شیش و نیم» به سینماهای مردمی نرسید و فیلم دیگری جایگزین آن شد.

کد مطلب 4529666

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