باید مدیریت های میانی و حتی کلان کشور به نسل سوم انقلاب سپرده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم فتاح دماوندی در خطبه های نماز جمعه این هفته دماوند طی سخنانی ضمن گرامیداشت ۱۲ بهمن، سالروز بازگشت امام خمینی(ره) به میهن گفت: با ورود امام به کشور و انقلاب اسلامی ملت ما با دستان خالی بر آمریکا به عنوان شیطان بزرگ و همه قدرت های دنباله رو او غلبه کرد و پیروز شد.

امام جمعه دماوند همراهی ملت ایران با امام(ره) و صبوری این ملت و اتحاد را از عوامل پیروزی بر دشمنان دانست و گفت: دهه فجر مظهر شکوه و عزت ملت ایران و گرامیداشت بزرگ ترین معجزه الهی در این روزگار است.

وی با بیان این که در انقلاب اسلامی ما با ۴ نسل پیاپی مواجه بودیم، گفت: نسل اول در شکل گیری انقلاب موثر بود، نسل دوم علاوه بر مشارکت در شکل گیری انقلاب در تثبیت و پاسداری از نظام اسلامی به ویژه در عرصه های جهاد و شهادت و پیشبرد دولت اسلامی تلاش کرد.

فتاح دماوندی گفت: نسل سوم و چهارم نسل هایی هستند، که در دوره جمهوری اسلامی تربیت شده و رشد یافتند و بحمدالله گرایش های عمیقی به ارزش ها و آرمان های اصیل انقلاب دارند.

خطیب جمعه دماوند گفت: امروز همه چیز برای نقش آفرینی نسل سوم و چهارم انقلاب اسلامی فراهم است و پیشرفت و اعتلای کشور در گرو بهادادن به نسل جوان است، باید مدیریت های میانی و حتی کلان و امور اجرایی کشور را به نسل سوم انقلاب سپرد.

وی با بیان این که امروز چالش های اقتصادی و اجتماعی و تبعات آن معیشت مردم را تحت تاثیر قرار داده است، گفت: این چالش ها توسط نسل جوان حل خواهد شد و اگر مدیریت امور اجرایی کشور را به جوانان نسپاریم، شاهد توقف تربیت مدیران برای آینده کشور خواهیم بود.

فتاح دماوندی سپس به مسائل بین المللی اشاره کرد و با توجه به شکست های آمریکا در جهان گفت: آن ها در ویتنام ۵۸ هزار کشته داده و شکست خوردند، شکست آمریکایی ها در عراق، گرانادا و لیبی مفتضحانه بود، آن ها از بهمن ۵۷ تامنون ۲۰ شکست در پرونده خود دارند، که شکست کودتای ژنرال هایزر آمریکایی در آستانه پیروزی انقلاب، رسوایی در جریان تسخیر لانه جاسوسی، شکست در طبس، شکست در جریان کودتای نقاب، ناکامی در جنگ تحمیلی، شکست عملیات تحریم تسلیحاتی در دوران جنگ تحمیلی و ناکامی در جنگ افغانستان بخشی از آن ها است.

امام جمعه دماوند گفت: شکست ائتلاف علیه داعش، شکست در پرونده برکناری بشار اسد و شکست در تحول امنیتی در خصوص حقوق بشر ایران نیز از دیگر شکست های آمریکا در این مدت است.