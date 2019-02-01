بازده شاخص کل فرابورس ۷۶ درصد شد/حجم و تعداد معاملات رکورد زد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، در پایان هفته معاملاتی منتهی به ۱۲ بهمن‌ماه ۹۷ یک هزار و ۸۱۰ میلیون سهم به ارزش ۴ هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال در ۴۴۲ هزار نوبت معاملاتی در بازار دوم میان معامله‌گران جابه‌جا شد که به جز ارزش معاملات، دو متغیر دیگر شاهد رشد هفتگی بودند.

در بازار اول نیز در هفته‌ای که گذشت ۳۷۹ میلیون سهم به ارزش یک هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال جابه‌جا شد که نسبت به هفته گذشته کاهش ۷ درصدی حجم و ۲۲ درصدی ارزش معاملات را نشان می‌دهد.

همچنین دیگر بازار سهام فرابورس در این هفته معاملاتی از دادوستد یک هزار و ۶۸۰ میلیون سهم میزبانی کرد که ارزش این حجم از معاملات در بازار پایه به ۳ هزار و ۹۵۲ میلیارد ریال رسید.

در سمت دیگر بازار، مجموع ارزش معاملات اوراق بدهی، اوراق تسهیلات مسکن و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) در بازار ابزارهای نوین مالی در این بازه زمانی به ۱۰ هزار و ۱۱ میلیارد ریال رسید؛ این میزان از ارزش که ۵ درصد نسبت به هفته گذشته افزایش یافته در دادوستد ۹۹ میلیون ورقه رقم خورده است.

نگاهی به آمار معاملات به تفکیک این بازار، بیانگر رشد ۲۷ و۲۴ درصدی حجم و ارزش معاملات اوراق تسهیلات مسکن و دست‌به‌دست ۴۱۰ هزار ورقه از این اوراق به ارزش ۲۲۵ میلیارد ریال و نیز رشد ۱۰ درصدی حجم و ارزش اوراق بدهی نسبت به هفته گذشته است. این در حالی است که ۸۹ میلیون ورقه متعلق به صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) به ارزش یک هزار و ۳۶۹ میلیارد ریال نیز در این بازه زمانی معامله شد.

علاوه بر این، حجم معاملات در مجموع بازارهای ۹گانه فرابورس در این هفته به ۳ هزار و ۹۷۵ میلیون ورقه رسید و ارزش ۲۰ هزار و ۱۸۰ میلیارد ریالی را به همراه داشت.

شاخص کل نیز در هفته معاملاتی منتهی به ۱۲ بهمن‌ماه ۹۷ ضمن تجربه اُفت ۲.۴ درصدی در نهایت در سطح ۱۹۳۲ واحدی ایستاد و بازدهی آن از ابتدای سال ۹۷ به ۷۶ درصد رسید.

در نهایت گروه‌های فلزات اساسی و محصولات شیمیایی نیز با در اختیار گرفتن ۱۷ و ۱۱ درصد از ارزش معاملات خُرد در بازارهای اول، دوم، پایه و SME همچنان صدرنشین جدول ارزش معاملات خُرد بازار سهام و اختیار سهام فرابورس هستند که در هفته منتهی به ۱۲ بهمن‌ماه ۹۷ این ارزش به ۹ هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال رسید.